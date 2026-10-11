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Šiauliuose vyks penktasis pasaulio graplingo čempionatas – jau užsiregistravo 571 sportininkas iš 18 šalių

2026-10-11 19:05 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-11 19:05
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2026 m. spalio 17 dieną Šiauliai taps tarptautinio kovos sporto centru – čia vyks penktasis jubiliejinis pasaulio Submission Grappling čempionatas („World Submission Grappling Championship 2026“). Artėjantis renginys sulaukė didžiulio tarptautinio susidomėjimo – jau užsiregistravo 571 dalyvis iš 18 pasaulio valstybių.

Pasaulio čempionato diržas | Organizatorių nuotr.

2026 m. spalio 17 dieną Šiauliai taps tarptautinio kovos sporto centru – čia vyks penktasis jubiliejinis pasaulio Submission Grappling čempionatas („World Submission Grappling Championship 2026“). Artėjantis renginys sulaukė didžiulio tarptautinio susidomėjimo – jau užsiregistravo 571 dalyvis iš 18 pasaulio valstybių.

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Į Šiaulius atvyks sportininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Suomijos, Ukrainos, Australijos, Gruzijos, Alžyro, Švedijos, Turkijos, Armėnijos, Izraelio, Irano, Uzbekistano, Brazilijos, Tailando ir Kazachstano. Toks gausus tarptautinis dalyvavimas liudija augantį graplingo populiarumą ir Lietuvos gebėjimą suburti įvairių pasaulio šalių kovotojus į aukšto lygio sporto renginius.

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Šių metų čempionatas ypatingas – tai jau penktasis pasaulio čempionatas, todėl organizatoriai siekia, kad jis būtų išskirtinis tiek sportiniu lygiu, tiek savo atmosfera. Jubiliejaus proga pagal specialų užsakymą pagaminti įspūdingi pasaulio čempionų diržai ir medaliai, dėl kurių varžysis pajėgiausi sportininkai. Kiekvienas čempionato dalyvis taip pat gaus specialius renginio marškinėlius, priminsiančius apie šią sporto šventę.

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Laukiama itin atkaklių ir intriguojančių kovų. Skirtingų šalių atstovai demonstruos savo meistriškumą, techniką bei kovinį charakterį, todėl konkurencija dėl aukščiausių apdovanojimų bus didžiulė. Ypač daug vilčių dedama į Lietuvos sportininkus, kurie, kovodami savų žiūrovų akivaizdoje, sieks įrodyti savo pajėgumą ir iškovoti prestižinius pasaulio čempionų diržus.

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Pasaulio čempionato organizavimas Šiauliuose yra reikšmingas įvykis ne tik Lietuvos graplingo bendruomenei, bet ir visam miestui. Renginys stiprina tarptautinius sportinius ryšius, garsina Šiaulių vardą pasaulyje ir skatina jaunimą domėtis sportu.

Čempionato organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Šiaulių miesto savivaldybei ir Šiaulių sporto gimnazijai už bendradarbiavimą, palaikymą bei svarbią pagalbą organizuojant šį tarptautinį renginį. Jų indėlis padeda sudaryti tinkamas sąlygas sportininkams ir prisideda prie sėkmingo pasaulio čempionato įgyvendinimo.

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Nors registracija artėja prie pabaigos, organizatoriai dar kviečia sportininkus ir klubus prisijungti prie šios išskirtinės sporto šventės.

„Džiaugiamės, kad penktasis pasaulio čempionatas sulaukė tokio didelio tarptautinio susidomėjimo. Mūsų tikslas – surengti aukšto lygio varžybas, kuriose sportininkai galėtų garbingai kovoti dėl pasaulio čempionų titulų. Tikime Lietuvos sportininkų galimybėmis ir laukiame gražių pergalių. Kviečiame visus kovos sporto gerbėjus spalio 17 dieną atvykti į Šiaulius, palaikyti mūsų šalies atletus ir kartu patirti tikrą pasaulio čempionato atmosferą“, – teigia čempionato organizatorius Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas

Spalio 17 dieną Šiauliuose susitiks pasaulio graplingo kovotojai, o ant imtynių kilimo paaiškės naujieji pasaulio čempionai.

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