„Paris“ klubo pergalė Prancūzijos čempionate prieš Strasbūro ekipą

Eurolygos klubas namie 98:84 (29:20, 32:18, 20:25, 17:21) nugalėjo Strasbūro SIG (1/2).
Didžiąją dalį darbo šeimininkai atliko dar iki ilgosios pertraukos (61:38), o vėliau tiesiog atmušinėjo varžovų spurtus.
17 taškų nugalėtojams surinko Tysonas Etienne’as (3/9 tritaškių), 16 – T.J.Warrenas (6 atk. kam.), 15 – Leopoldas Cavaliere’as (3/6 tritaškių), 12 – Jaredas Rhodenas (5 atk. kam., 5 rez. perd.).
Svečiams 20 taškų sumetė Benas Greggas, 16 – Maxence’as Lemoine’as, po 11 – Tymu Chenery ir Jaylenas Handsas (1/5 tritaškių, 7 atk. kam., 4 rez. perd.).
„Paris“ dvigubą Eurolygos savaitę pradės namie prieš Bolonijos „Virtus“, vėliau lankys Belgrado „Crvena Zvezda“.
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