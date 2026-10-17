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Jasudavicius neslepia, kas jos laukia pergalės atveju: „Ši akistata gali atverti kelią į titulą“

2026-10-17 15:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 15:26
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Lietuvių kilmės Kanados kovotoja Jasmine Jasudavicius mato galimybę ateityje kovoti dėl UFC moterų 56,7 kg svorio kategorijos čempionės diržo, tačiau pirmiausia jai teks įveikti rimtą iššūkį.Edmontone J. Jasudavicius susitiks su amerikiete Erin Blanchfield. Abi kovotojos priklauso šios kategorijos lyderių grupei, o pergalė gali priartinti vieną iš jų prie titulinės kovos 2027 metais.

Jasmine Jasudavicius | Stop kadras

Lietuvių kilmės Kanados kovotoja Jasmine Jasudavicius mato galimybę ateityje kovoti dėl UFC moterų 56,7 kg svorio kategorijos čempionės diržo, tačiau pirmiausia jai teks įveikti rimtą iššūkį.Edmontone J. Jasudavicius susitiks su amerikiete Erin Blanchfield. Abi kovotojos priklauso šios kategorijos lyderių grupei, o pergalė gali priartinti vieną iš jų prie titulinės kovos 2027 metais.

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37-erių kanadietei šis susitikimas bus ypatingas ir dėl to, kad ji galės pasirodyti savo šalies gerbėjų akivaizdoje. Iš pradžių dvikova buvo suplanuota Filadelfijoje, tačiau vėliau ji buvo perkelta į Edmontoną.

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„Smagu sugrįžti į Kanadą ir vėl čia kovoti. Čia kovoti būna nuostabu, o arena tiesiog neįtikėtina. Kai žengi į ją, atmosfera būna įelektrinta“, – pasakojo J. Jasudavicius.

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Praėjusių metų rudenį kanadietė patyrė skaudų pralaimėjimą Manon Fiorot. Pralaimėjimas pirmajame raunde nutraukė penkių pergalių seriją ir pristabdė jos žygį titulo link. Į narvą J. Jasudavicius sugrįžo šių metų balandį ir teisėjų sprendimu įveikė brazilę Karinę Silvą. Po skaudaus pralaimėjimo ji pasirinko atsargesnę taktiką ir pirmiausia siekė sugrįžti į pergalių kelią.

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„Tas pralaimėjimas buvo širdį draskantis. Atrodė, kad jis atėmė kelerius mano gyvenimo metus. Kitoje kovoje rinkausi atsargesnę strategiją. Nebuvo laiko kvailioti“, – juokdamasi prisiminė kovotoja.

J. Jasudavicius teigė, kad nesėkmė prieš M. Fiorot privertė ją išsamiai įvertinti savo veiksmus ir ieškoti sričių, kuriose galėtų patobulėti.

„Tai tarsi svogūno lupimas – turi sluoksnis po sluoksnio išsiaiškinti, kas nepavyko ir ką galėjai padaryti geriau. Perėjus visą šį procesą, tampi geresniu ir atsparesniu žmogumi. Šiame sporte jau esu patyrusi nemažai sunkumų, todėl jaučiuosi pasiruošusi viskam. Visada sugebu tinkamai reaguoti į išbandymus“, – sakė kanadietė.

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Kova su E. Blanchfield jai bus itin svarbi. Amerikietė UFC reitinge užima trečiąją vietą ir taip pat siekia galimybės kovoti dėl čempionės diržo. J. Jasudavicius tikino, kad šios akistatos laukė jau kurį laiką. Anot jos, abiejų kovotojų karjeros pastaruoju metu klostėsi panašiai, todėl jų keliai anksčiau ar vėliau turėjo susikirsti.

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„Jau kurį laiką stebėjau Erin. Mūsų karjeros tam tikra prasme judėjo lygiagrečiai, todėl maniau, kad anksčiau ar vėliau susitiksime. Džiaugiuosi, kad pagaliau tai įvyks. Kadangi ši kova buvo perkelta, turėjau dvi pasirengimo stovyklas būtent jai, todėl jaučiuosi itin gerai pasiruošusi“, – teigė J. Jasudavicius.

Abi sportininkės pasižymi gerais imtynių įgūdžiais, todėl kovos baigtį gali nulemti smūgiavimo technika. Kanadietė pripažino, kad būtent šioje srityje gali atsirasti svarbiausias skirtumas.

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„Ji yra labai techniška varžovė, kaip ir visos tokio lygio kovotojos. Manau, kad smūgiavimas gali tapti veiksniu, kuris mus atskirs. Jeigu mūsų imtynių įgūdžiai bus panašūs, būtent smūgiai gali nulemti nugalėtoją. Dirbau įvairiose srityse, tobulinau ir smūgiavimo techniką, ir imtynes. Esu pasiruošusi tai parodyti visam pasauliui“, – kalbėjo kanadietė.

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J. Jasudavicius neslėpė, kad pergalė prieš E. Blanchfield galėtų suteikti jai galimybę kitais metais kovoti dėl čempionės diržo. Ji jau yra susitikusi su dabartine UFC čempione Natalia Silva ir norėtų dar kartą su ja susikauti.

„Manau, kad pergalė mane labai priartintų prie titulinės kovos. Esu kovojusi su Natalia Silva ir buvau jos pirmoji varžovė UFC. Norėčiau turėti galimybę iš jos atimti čempionės diržą“, – atskleidė J. Jasudavicius.

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Vis dėlto kanadietė pabrėžė, kad šiuo metu visas dėmesys sutelktas į artėjančią akistatą su E. Blanchfield.

„Mano tikslas – tapti pasaulio čempione. Žinoma, galvoju ir apie tai, kas laukia toliau, tačiau dabar svarbiausia užduotis yra kova su Blanchfield. Būtent jai skiriame visą dėmesį“, – sakė J. Jasudavicius.

UFC turnyrą iš Edmontono sekmadienį tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija. J. Jasudavicius kova turėtų prasidėti apie 5 val. ryto Lietuvos laiku.

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