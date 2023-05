Ispanijos lygoje geriausią strategą renka trenerių asociacija.

„Barcelona“ komanda reguliariajame sezone iškovojo 29 pergales per 34 rungtynes ir užėmė pirmąją vietą. Be to, namų arenoje nepatirtas nei vienas pralaimėjimas.

Dabar „Barcelona“ sezoną tęsia ketvirtfinalyje, kur varžovas yra „Valencia“ komanda. Katalonai laimėjo pirmąjį serijos mačą.