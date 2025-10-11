J.Morriso užkurtas „Lietkabelis“ parklupdė „Rytą“

Nepaisant to, kad susitikimą „Rytas“ pradėjo kiek geriau (5:2), Augustine‘as Rubitas ir Lazaras Mutičius rezultatą persvėrė – 6:5. „Lietkabelio“ pranašumas augo (13:7), o Gyčio Radzevičiaus indėlio svečiams buvo maža. Gerinti vilniečių padėtį ėmė spurtą inicijavęs Jordanas Walkeris (17:19), Martynas Paliukėnas rezultatą lygino, o Gytis Masiulis – persvėrė – 21:19. Galiausiai po pirmojo ketvirčio šeimininkai turėjo trapų pranašumą – 23:21.
Panevėžio komanda susigrąžino iniciatyvą į savo rankas (29:23), Martynui Paliukėnui atsakė Jamelas Morrisas, o Jacobui Wiley – Vytenis Lipkevičius – 33:27. Artūras Gudaitis truputį tirpdė „Ryto“ deficitą (31:36), tačiau kitų planų turėjo Gabrielius Maldūnas – 40:31. Užteko minutės, kad svečiai surengtų atkarpą 5:0, skirtumas vėl tirpo (38:43), tačiau po pirmosios mačo dalies kontrolę turėjo Nenado Čanako kariauna – 45:41.
Danielius Lavrinovičius ir J.Morrisas leido panevėžiečiams jaustis tvirčiau (55:44) bei įgyti jau dviženklę persvarą. Ignas Sargiūnas ir J.Wiley atsilikimą apmažino (53:60), tačiau V.Lipkevičius ir J.Morrisas toliau rodė lyderystę – 65:54. Situacija kartojosi ir vilniečiai darkart pabandė artėti (62:69), bet labiau panaikinti deficito nepavyko.
Nors P.Danusevičius turėjo atsaką A.Gudaičiui (74:66), „Rytas“ vėl siekė artėti. J.Wiley ir M.Paliukėnas leido tai padaryti (73:76), tačiau J.Morrisas tiesiog dominavo. Puiki jo atkarpa vėl leido „Lietkabeliui“ artėti pergalės link, dar dėjimą kūrė ir P.Danusevičius, tad Panevėžio komanda pirmavo 86:76.
Į J.Wiley taškus žaibiška pertraukėle reagavo N.Čanakas, apsiginti panevėžiečiams pavyko, tačiau A.Gudaitis smeigė tolimą dvitaškį, likus pusantros minutės – 80:86. K.Kullamae metimas praktiškai dėjo tašką rungtynėse – 89:80. Viltį dar išlaikė I.Sargiūnas (84:89), kamuolį „Rytas“ perėmė, bet G.Radzevičiaus metimas tikslo nesiekė.
J.Morrisas žaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes LKL, kurią remia „Betsson“, nes pelnė 29 taškus.
Vis tik minimaliai naudingumu jį pranoko L.Mutičius, kurio sąskaitoje – 12 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 22 naudingumo balai. Jam tai geriausias mačas Lietuvoje.
Tai pirmasis mačas, kuriame „Rytas“ neturėjo kaklą susižeidusio Jerricko Hardingo.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 29, Kristianas Kullamae 14 (10 rez. perd.), Lazaras Mutičius 12 (8 atk. kam., 22 n.b.), Paulius Danusevičius 9 (8 atk. kam.), Augustine‘as Rubitas 7.
„Rytas“: Jordanas Walkeris 17, Gytis Radzevičius 16, Artūras Gudaitis 14 (5 atk. kam., 27 n.b.), Jacobas Wiley 13, Ignas Sargiūnas 9 (5 atk. kam., 4 rez. perd.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!