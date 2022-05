Istorinis pasiekimas: Eurolygos „Kylančios žvaigždės“ apdovanojimas atiteko Rokui Jokubaičiui

Šis apdovanojimas kasmet skiriamas geriausiam turnyro jaunajam žaidėjui. Lietuvis ir praėjusiais metais buvo minimas kaip pagrindinas favoritas, bet tada jį aplenkė Madrido „Real“ talentas Usmanas Garuba.

Bet šiemet 21-erių lietuvis pranoko visus konkurentus. R. Jokubaitis rinkimuose aplenkė Vilerbano ASVEL talentą Victorą Wembanyamą, taip pat žalgirietį Mareką Blaževičių.

Apklausoje dalyvavo Eurolygos klubų treneriai. „Kylančios žvaigždės“ apdovanojimą Eurolygoje kasmet pretenduoja laimėti tie žaidėjai, kuriems iki liepos 1-osios nėra suėję 22 metai.

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Barcelona“ šiame sezone laimėjo reguliarųjį Eurolygs sezoną ir pasiekė turnyro finalinį ketvertą.

O R. Jokubaitis šiemet per vidutiniškai 17 minučių fiksuoja 7,2 taško, 1,6 atkovoto kamuolio, 2,8 rezultatyvaus perdavimo bei 7,6 naudingumo balo vidurkius.

After becoming an integral part of the @FCBbasket squad to make the Final Four in Belgrade, Rokas Jokubaitis, has been chosen as the Rising Star Trophy winner for the 2021-22 season.



Voted by EuroLeague head coaches, Jokubaitis becomes the first Lithuanian to win the award 🏆 pic.twitter.com/oSUkSR7JVM