Ispanijoje – užtikrinta „Barcelonos“ pergalė ir kraupus komandos draugų susidūrimas

Iago Aspas 14-ąją minutę atliko smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai atrėmė katalonų vartininkas Marcas Andre ter Stegenas.

Memphis Depay‘us 30-ąją minutę nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Barceloną“ šiose rungtynėse į priekį 1:0.

Pierre‘as Emerickas Aubameyangas 41-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino katalonų pranašumą 2:0. Netrukus pastarasis dar kartą pasiuntė kamuolį į vartus ir rungtynių rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0.

I.Aspas 50-ąją minutę pasinaudojęs grubia varžovo klaida nukreipė kamuolį į vartus ir sušvelnino šių rungtynių rezultatą 1:3.

Jeisonas Murillo 58-ąją minutę buvo nubaustas raudona kortele ir svečiai šiame susitikime liko rungtyniauti dešimtyje.

Luukas de Jongas 85-ąją minutę atliko pavojingą smūgį galva, tačiau kamuolys skriejo šalia vartų ir pasižymėti nepavyko.

Beje, mače itin nemalonus incidentas įvyko 62-ąją minutę, kai Ronaldo Araujo galvomis susidūrė su kitu katalonų ekipos žaidėju Gavi.

📸 - Barcelona’s game has been put on hold for almost 8 minutes due to a head injury from Araujo. pic.twitter.com/tshcUNwYcx