Įspūdingas Nacickaitės šūvis priartino lietuves prie Europos 3x3 krepšinio čempionato

Lietuvos rinktinė – Kamilė Nacickaitė, Monika Grigalauskytė, Martyna Petrėnaitė ir Gabrielė Šulskė – ukrainietes įveikė po pratęsimo 22:20 ir pateko į pusfinalį.

Į Europos čempionatą pateks tris pirmas vietas užėmusios komandos.

Lietuvės neblogai pradėjo rungtynes ir turėjo 6 taškų pranašumą (13:7), tačiau tada ukrainietės spurtavo net 12:1 ir lietuvės atsidūrė ant prarajos ribos (14:19). Ukrainietės iššvaistė keletą progų vienu metimu užbaigti mačą ir lietuvės priartėjo iki 17:19.

Tuomet ukrainietės išprovokavo pražangą ir baudos metimu priartėjo prie pergalės (17:20). Lietuvės nepasidavė – likus minutei komandas vėl beskyrė 2 taškai (18:20). M.Grigalauskytė tada sumetė 2 baudas ir įtampa pasiekė aukščiausią tašką (20:20).

Laikas vis tirpo, komandos švaistė savo progas ir teko žaisti pratęsimą. Pratęsime reikėjo žaisti tol, kol kas nors pelnys 2 taškus. K.Nacickaitė visus klausimus išsprendė jau pirmos pratęsimo atakos metu. Ji pataikė neįtikėtiną tolimą metimą nuo lentos ir lietuvės šventė pergalę – 22:20.

What a finish! Lithuania seal it in OT! 🇱🇹#3x3Europe pic.twitter.com/V1ZWSXEWfy