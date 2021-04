Įspūdingą „MAD Lions“ sugrįžimą vainikavo pirmas Europos „League of Legends“ lygos titulas

Be pralaimėjimų atkrintamosiose žaidę „liūtai“ finale susitiko su „G2 Esports“ įveikusia ir taip pat šį sezoną stebinusia „Rogue“ ekipa.

Dvikovos pradžia „MAD Lions“ organizacijai daug nežadėjo ir po pirmų dviejų raundų „Rogue“ nuo triumfo LEC finale skyrė viso labo viena pergalė – 2-0.

Nepaisant prasto starto, jauna Ispanijos organizacijos sudėtis neketino išsižadėti agresyvaus žaidimo stiliaus ir, paleidę „Armut“ į viršutinę liniją tvarkytis su „Rogue“ valdomu „Wukong“ čempionu, sugebėjo išlyginti rezultatą – 2-2

„Armut“ trečiame ir ketvirtame raunduose atliko 11 nužudymų ir penkis perdavimus (angl. assists).

.@MADLions_LoLEN ACE RGE AND REVERSE SWEEP THEM! MAD LIONS ARE YOUR @LEC SPRING SPLIT 2021 CHAMPIONS! #LEC pic.twitter.com/2LQbBDwtsL