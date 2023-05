Išgąstis dėl Moranto: socialiniame tinkle tarė „iki“

Dėl neteisėto ginklų disponavimo NBA ir policijos nemalonę užsitraukęs krepšininkas savo socialinio tinklo paskyroje išplatino žinutę „Iki“. Įraše jis pažymėjo savo šeimos narius, taip sukeldamas paniką dėl savo emocinės ir psichologinės būsenos.

Į NBA žvaigždės elgesį socialiniuose tinkluose sureagavo ir vietos policija, kur atskubėjo į J. Moranto apartamentus norėdama įsitikinti, ar niūrių minčių kamuojamas amerikietis nepakėlė prieš save rankos.

Laimei, atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad J. Morantas yra sveikas ir gyvas, o jo žinutė reiškė „pertrauką nuo socialinių tinklų“

Primename, kad vienam geriausių NBA žaidėjų dėl ginklų disponavimo viešoje erdvėje gresia suspendavimas ir piniginė bauda.

Hope everything is okay with Ja Morant 🙏



(h/t @donnymonarch ) pic.twitter.com/iNjrKPWWaT