TV3 naujienos > Sportas

Intriguojančios „Eurobasket 2025“ dvikovos – jau grupėse

2025-08-27 11:09
2025-08-27 11:09

Šiandien prasideda Europos vyrų krepšinio čempionatas. Jau trečiadienį bus dėmesio vertų rungtynių, neminint Lietuvos rinktinės būsimo pasirodymo. Viena pirmenybių šeimininkių Latvijos rinktinė bandys palaužti turkų pasipriešinimą.

Sylvainas Francisco | FIBA nuotr.

0

Grupių varžybose, be Lietuvos komandos dvikovų, nestigs daugiau visiems krepšinio sirgaliams įdomių akistatų. Šiandien principiniame kaimynų mūšyje švedai galynėsis su šeimininkais suomiais. Ketvirtadienį po didinamuoju stiklu – Graikijos ir Italijos susirėmimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį – dar vienos kaimynų kautynės. Jose Latvijos krepšininkai egzaminuos estus. Šeštadienį nelengvas vakaras laukia slovėnų su Luka Dončičiumi priešakyje. Jie susitiks su galinga Prancūzijos rinktine, nors ir netekusių kelių įspūdingų krepšininkų.

Realu, kad Latvijos ir Turkijos rungtynių pralaimėtojas aštuntfinalyje žais su lietuviais. Dauguma specialistų prognozuoja, kad mūsų šalies komanda B grupėje liks antra po vokiečių. A grupėje favoritais vadinami serbai, o dėl antrosios vietos latviai turėtų grumtis su turkais. Šioje grupėje dar varžysis čekai, estai ir portugalai.

Spėjama, kad dėl ketvirtosios vietos, kuri dar garantuoja bilietą į kitą etapą, turėtų čekai kautis su estais, bet abi komandos prieš pat čempionatą neteko savo lyderių.

A grupėje, be lietuvių ir vokiečių, kovos suomiai, juodkalniečiai, švedai ir britai. Vieni čempionato šeimininkai suomiai, kuriems atstovaus viena ryškiausių turnyro žvaigždžių Lauri Markkanenas, nusiteikę sugriauti ekspertų prognozes ir grupėje pakovoti dėl antrosios pozicijos. Daugelis specialistų mano, kad ketvirti liks Juodkalnijos krepšininkai.

Graikai ir italai atsidūrė C grupėje su Ispanija, Sakartvelu, Kipru bei Bosnija ir Hercegovina. Čia nedideliais favoritais įvardijami graikai. Ryškus grupės autsaideris – Kipras, nors šios šalies ekipa rungtyniaus savo žiūrovų akivaizdoje. Dėl ketvirtosios vietos turėtų grumtis kartvelai su bosniais.

D grupėje jėgas išbandys Prancūzija, Slovėnija, Belgija, Lenkija, Islandija ir Izraelis. Mažai kas abejoja, kad čia triumfuos prancūzai. Šioje grupėje nėra ryškesnių autsaiderių, todėl intrigos netruks daugumoje dvikovų.

Nors Europos čempionate, kuris baigsis rugsėjo 14 dieną, nebus visų ryškiausių Senojo žemyno žvaigždžių, tačiau jų tikrai gausu. Tai L. Dončičius, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokičius, L. Markkanenas, Kristapas Porzingis, Franzas Wagneris, Dennisas Schroderis, Bogdanas Bogdanovičius, Alperenas Šengunas, Nikola Vučevičius, Shane‘as Larkinas, Jonas Valančiūnas.

Visas Europos krepšinio čempionato rungtynes parodys „Go3” televizija, Lietuvos rinktinės ir svarbiausias turnyro kovas transliuos ir TV3 bei TV6.

Įdomiausių šios savaitės pirmojo etapo dvikovų tvarkaraštis (be Lietuvos rinktinės rungtynių):

Rugpjūčio 27 d. 16.30 val. Juodkalnija – Vokietija, 2 / 2 17.50 val. Latvija – Turkija, 20.30 val. Suomija – Švedija.

Rugpjūčio 28 d. 15.00 val. Sakartvelas – Ispanija, 18.00 val. Belgija – Prancūzija, 21.30 val. Graikija – Italija.

Rugpjūčio 29 d. 17.50 val. Estija – Latvija.

Rugpjūčio 30 d. 17.50 val. Prancūzija – Slovėnija, 18.00 val. Latvija – Serbija, 20.20 val. Juodkalnija – Suomija.

Rugpjūčio 31 d. 15.00 val. Sakartvelas – Graikija.

