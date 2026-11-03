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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: savimi patikėjęs „Žalgiris“, smagus „Rytas“ ir Brazdeikio dilema

2026-11-03 12:24 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-03 12:24
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Šį antradienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

Penktas kėlinys (Krepsinis.net nuotr.)

Šį antradienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

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Viešoje dalyje aptarti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio mačai, Kauno „Žalgirio“ pergalė prieš Belgrado „Partizan“, laukiančią akistatą su Stambulo „Bešiktaš“, Igno Brazdeikio dilemą ir Simono Lukošiaus situaciją.

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Rėmėjų dalyje – NCAA lietuvių gidas: aukščiausio lygio talentai, tie, kurių laukiamas proveržis, kas pasuks į NBA, kas tinkamas Eurolygoje, o ko laukia LKL kovos. Taip pat atsakyta į kelis rėmėjų užduotus klausimus.

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00:00 – sveikinimai

01:33 – LKL‘asico

19:35 – „Žalgirio“ varžovas ir pergalė prieš „Partizan“

29:15 – įspūdingai rungtynes apvertęs „Lietkabelis“

37:51 – „Tauragė“ laimėjo Šiauliuose

40:52 – Jonavos ekipa patiesė „Juventus“

47:30 – pagaliau laimėjęs „Nevėžis“

54:58 – KMT poros

57:48 – I.Brazdeikio dilema ir S.Lukošiaus situacija

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:03:35 – NCAA lietuvių gidas: didžiausi talentai ir laukiamas proveržis

1:41:34 – gandai apie K.Winstoną ir teisėjų sprendimas Jonavoje

1:44:06 – LKL komentatorių reitingas

1:47:00 – ar K.Lukošiūnas dabar yra blogiausias LKL žaidėjas

1:48:48 – kodėl Belgrado klubams trūksta serbų

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