„Ilgoji pertrauka“: savimi patikėjęs „Žalgiris“, smagus „Rytas“ ir Brazdeikio dilema

Viešoje dalyje aptarti Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio mačai, Kauno „Žalgirio“ pergalė prieš Belgrado „Partizan“, laukiančią akistatą su Stambulo „Bešiktaš“, Igno Brazdeikio dilemą ir Simono Lukošiaus situaciją.
Rėmėjų dalyje – NCAA lietuvių gidas: aukščiausio lygio talentai, tie, kurių laukiamas proveržis, kas pasuks į NBA, kas tinkamas Eurolygoje, o ko laukia LKL kovos. Taip pat atsakyta į kelis rėmėjų užduotus klausimus.
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00:00 – sveikinimai
01:33 – LKL‘asico
19:35 – „Žalgirio“ varžovas ir pergalė prieš „Partizan“
29:15 – įspūdingai rungtynes apvertęs „Lietkabelis“
37:51 – „Tauragė“ laimėjo Šiauliuose
40:52 – Jonavos ekipa patiesė „Juventus“
47:30 – pagaliau laimėjęs „Nevėžis“
54:58 – KMT poros
57:48 – I.Brazdeikio dilema ir S.Lukošiaus situacija
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:03:35 – NCAA lietuvių gidas: didžiausi talentai ir laukiamas proveržis
1:41:34 – gandai apie K.Winstoną ir teisėjų sprendimas Jonavoje
1:44:06 – LKL komentatorių reitingas
1:47:00 – ar K.Lukošiūnas dabar yra blogiausias LKL žaidėjas
1:48:48 – kodėl Belgrado klubams trūksta serbų
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