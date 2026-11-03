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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dončičiaus pasirodymo sužavėtas G. Antetokounmpo slovėną įrašė tarp visų laikų geriausių

2026-11-03 11:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-03 11:58
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Majamio „Heat“ žvaigždė Giannis Antetokounmpo po pralaimėjimo Los Andželo „Lakers“ ekipai negailėjo pagyrų Luka Dončičiui ir pavadino jį vienu geriausių visų laikų NBA taškų rinkėjų.

Giannis Antetokounmpo | Scanpix nuotr.

Majamio „Heat“ žvaigždė Giannis Antetokounmpo po pralaimėjimo Los Andželo „Lakers“ ekipai negailėjo pagyrų Luka Dončičiui ir pavadino jį vienu geriausių visų laikų NBA taškų rinkėjų.

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„Heat“ išvykoje 117:138 nusileido „Lakers“ krepšininkams, o L. Dončičius surengė dar vieną įspūdingą pasirodymą. Slovėnas pelnė 42 taškus, atliko 13 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 7 kamuolius.

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Po rungtynių G. Antetokounmpo pabrėžė išskirtinius varžovo sugebėjimus puolime.

„Akivaizdu, kad jis yra vienas geriausių taškų rinkėjų per visą krepšinio istoriją, jei ne pats geriausias“, – pareiškė graikas.

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Žurnalistui pasiteiravus, ar jis kalba apie šiuo metu žaidžiančius krepšininkus, ar apie visų laikų geriausius, G. Antetokounmpo savo poziciją dar kartą patvirtino.

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„Šiuo metu? Ne, ne šiuo metu. Per visą istoriją. Manau, kad kai kurie žmonės bijo tai pasakyti, bet jis tikrai turi būti tarp geriausių“, – teigė „Heat“ lyderis.

Pats G. Antetokounmpo rungtynėse surinko 30 taškų, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

L. Dončičius per 35,5 minutės pataikė 14 metimų iš 24, įskaitant 6 tritaškius iš 15, ir realizavo 8 baudų metimus iš 10.

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Slovėnas jau pirmoje rungtynių pusėje spėjo įsirašyti į „Lakers“ istoriją. Per du kėlinius jis pelnė 24 taškus ir tapo pirmuoju klubo žaidėju nuo Kobe Bryanto 2007 metais, kuriam penkeriose rungtynėse iš eilės pavyko iki ilgosios pertraukos surinkti bent 20 taškų.

Be to, L. Dončičius penktą kartą iš eilės pelnė bent 35 taškus ir pakartojo ilgiausią tokią „Lakers“ žaidėjo seriją nuo K. Bryanto laikų.

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Įspūdingai sezoną pradėjęs slovėnas laikomas vienu ankstyvųjų pretendentų į naudingiausio NBA žaidėjo apdovanojimą.

Šį sezoną L. Dončičius vidutiniškai pelno po 37,7 taško, atkovoja 8,2 kamuolio ir atlieka 7,3 rezultatyvaus perdavimo. Jis pataiko 48,2 proc. metimų iš žaidimo ir 43,2 proc. tritaškių.

Puikus L. Dončičiaus žaidimas padeda ir Los Andželo komandai. „Lakers“ laimėjo šešerias iš pirmųjų aštuonerių rungtynių ir įsitvirtino tarp Vakarų konferencijos lyderių.

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