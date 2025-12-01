 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: mėgėjų federacija ir ar tikrai kaltas „Žalgiris“

2025-12-01 13:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 13:25

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

0

NOREDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA

Viešoje dalyje kalbėta apie Lietuvos rinktinės pasirodymą Pasaulio taurės atrankoje, negailėta kritikos ir dėl žaidėjų atrankos. Taip pat aptarta situacija rinkoje Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubuose, Artūro Gudaičio klausimas, Camerono Reddisho išvykimas, LKL metų renginys bei būsimas Kauno „Žalgirio“ varžovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rėmėjų dalyje – dėmesys užsienyje rungtyniaujantiems lietuviams: kurie žaidėjai spindi, kas nepateisina lūkesčių, kurie žaidėjai pasirinko reabilitacijos metus ir kam neužilgo reikės grįžti rungtyniauti į Lietuvą.

00:00 – supykdę teisėjai

02:55 – prastai atlikti darbai „lange“

27:20 – judesys rinkoje ir A.Gudaičio situacija

40:12 – „LKL Gala“

49:00 – beprotybė dėl Ž.Obadovičiaus

57:10 – „Žalgirio“ varžovas

