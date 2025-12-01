„Ilgoji pertrauka“: mėgėjų federacija ir ar tikrai kaltas „Žalgiris“

NOREDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA
Viešoje dalyje kalbėta apie Lietuvos rinktinės pasirodymą Pasaulio taurės atrankoje, negailėta kritikos ir dėl žaidėjų atrankos. Taip pat aptarta situacija rinkoje Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubuose, Artūro Gudaičio klausimas, Camerono Reddisho išvykimas, LKL metų renginys bei būsimas Kauno „Žalgirio“ varžovas.
Rėmėjų dalyje – dėmesys užsienyje rungtyniaujantiems lietuviams: kurie žaidėjai spindi, kas nepateisina lūkesčių, kurie žaidėjai pasirinko reabilitacijos metus ir kam neužilgo reikės grįžti rungtyniauti į Lietuvą.
00:00 – supykdę teisėjai
02:55 – prastai atlikti darbai „lange“
27:20 – judesys rinkoje ir A.Gudaičio situacija
40:12 – „LKL Gala“
49:00 – beprotybė dėl Ž.Obadovičiaus
57:10 – „Žalgirio“ varžovas
