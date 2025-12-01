 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Ispanija „La Liga" i „El Clásico"

Alonso ramiai vertina prarastus taškus: „Sezonas yra labai ilgas“

2025-12-01 13:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 13:28

Madrido „Real“ vyriausiasis treneris Xabi Alonso po Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse pasibaigusių lygiųjų su „Girona“ palaikė savo auklėtinius ir teigė, jog sezonas yra ilgas.

Xabi Alonso | Scanpix nuotr.

Madrido „Real" vyriausiasis treneris Xabi Alonso po Ispanijos „La Liga" pirmenybėse pasibaigusių lygiųjų su „Girona" palaikė savo auklėtinius ir teigė, jog sezonas yra ilgas.

0

„Antrajame rungtynių kėlinyje mes patobulėjome, susikūrėme daugiau progų. Visgi jų neužbaigėme, kad iškovotume tris taškus. Visgi sezonas yra labai ilgas, turime toliau tai tęsti.

Sezonas susideda iš skirtingų etapų. Sezono pradžioje žaidėme nuosekliau išvykose. Komanda atsitiesė po praleisto įvarčio. Turėjome tris ar keturias progas pelnyti antrąjį įvartį ir laimėti.

Man patiko reakcija. To nepakako, bet buvome arti pergalės. Turime išlikti vieningi, su būtina savikritika, norėdami laimėti tiek išvykoje, tiek namuose. Turėsime galimybę tai padaryti trečiadienį prieš „Athletic“, pamatysime, kaip bus“, – kalbėjo strategas.

Taškus išbarstęs „Karališkasis“ klubas „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelėje nukrito į antrąją vietą.  

