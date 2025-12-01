Alonso ramiai vertina prarastus taškus: „Sezonas yra labai ilgas“

„Antrajame rungtynių kėlinyje mes patobulėjome, susikūrėme daugiau progų. Visgi jų neužbaigėme, kad iškovotume tris taškus. Visgi sezonas yra labai ilgas, turime toliau tai tęsti.
Sezonas susideda iš skirtingų etapų. Sezono pradžioje žaidėme nuosekliau išvykose. Komanda atsitiesė po praleisto įvarčio. Turėjome tris ar keturias progas pelnyti antrąjį įvartį ir laimėti.
Man patiko reakcija. To nepakako, bet buvome arti pergalės. Turime išlikti vieningi, su būtina savikritika, norėdami laimėti tiek išvykoje, tiek namuose. Turėsime galimybę tai padaryti trečiadienį prieš „Athletic“, pamatysime, kaip bus“, – kalbėjo strategas.
Taškus išbarstęs „Karališkasis“ klubas „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelėje nukrito į antrąją vietą.
