Ikoniško įvykio gimtadienis – Jordano ir Kobės paskutinė akistata

Los Andželo „Lakers“, vedama K. Bryanto, laimėjo prieš Vašingtono „Wizards“ 108:94. Tai buvo paskutinis legendos M. Jordano susitikimas prieš Kobę.

Tuo metu 24-erių Kobe suvertė 55 taškus (6/16 dvit., 9/13 trit.) ir net 42 iš jų – per pirmąją rungtynių dalį.

15 metų vyresnis M. Jordanas žaidė net 41 minutę ir įmetė 23 taškus.

Per šio įvykio prasidėjo kalbos apie vadinamąjį „fakelo perdavimą“ – K. Bryantas galimai tapo NBA geriausiu žaidėju.

18 years ago today, Kobe and MJ gave us this iconic moment in Jordan's last game at Staples Center 🐍🐐



(via @Lakers) pic.twitter.com/lS3mVnEYfo