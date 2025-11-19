 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Honkongo mediko elgesys Azijos čempionato atrankoje: džiaugsmas dėl sužeisto Singapūro žaidėjo sukėlė pasipiktinimą

2025-11-19 22:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 22:15

Honkongo medicinos personalas sukėlė ažiotažą rungtynėse su Singapūro rinktine, kai vienas iš svarbiausių singapūriečių žaidėjų buvo išneštas ant neštuvų.

Stop kadras | „Stop“ kadras

Honkongo medicinos personalas sukėlė ažiotažą rungtynėse su Singapūro rinktine, kai vienas iš svarbiausių singapūriečių žaidėjų buvo išneštas ant neštuvų.

0

Vaizdai parodė, kaip Honkongo medikas švenčia šią situaciją, kas sukėlė aštrias reakcijas tarp Sirgalių ir žiniasklaidos. Įdomu, jog jis tai darė nesislėpdamas ir kol jis išnešinėjo svečių žaidėją iš aikštės.

Įvykis įvyko dramatiškose Azijos čempionato atrankos rungtynėse, kur singapūriečiai atsiliko, bet sugebėjo išplėšti pergalę bei kelialapį į pagrindinį turnyrą. Tačiau daugiausiai dėmesio sulaukė svečių futbolininko trauma ir mediko reakciją į ją.

Singapūriečių žvaigždė Ilhanas Fandi pelnė įvartį bei atliko rezultatyvų perdavimą, bet 85-ąją minutę buvo priverstas palikti aikštę, o rungtynes baigė apsilankęs ligoninėje su ramentais po kojos sužeidimo. Nepaisant to, sunki trauma sukėlė džiaugsmo medikui, kuris užfiksuotas švęsdamas po šio incidento.

Pats I. Fandi po rungtynių džiaugėsi pergale ir pažadėjo į aikštę sugrįžti dar tvirtesnis.

 

