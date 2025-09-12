Hjulmando startas „Bundesligoje“: „Bayer“ įveikė „Eintracht“ ir iškovojo pirmą pergalę

Alejandro Grimaldo rungtynių pradžioje nuostabiu baudos smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Patrikas Schickas pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.
Canas Yilmazas Uzunas antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė tiksliai kamuolį į vartų tinklą ir sušvelnino rezultatą 1:2. Robertas Andrichas sužaidus beveik valandą buvo nubaustas antra geltona kortele, kuri virto į raudoną, bei „Bayer“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
Ezequielis Fernandezas rungtynių pabaigoje taip pat buvo išvarytas iš aikštės. Visgi netrukus A. Grimaldo antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir įtvirtino „Bayer“ pergalę 3:1.
Šiame susitikime debiutavo „Bayer“ naujasis vyriausiasis treneris Kasperas Hjulmandas, kuris pakeitė vos po dvejų „Bundesliga“ rungtynių atleistą Erika ten Hagą.
„Bayer“ į savo sąskaitą įsirašė šiame sezone pirmąją pergalę (iki tol buvo patyrę vieną pralaimėjimą, o vieną susitikimą baigė lygiosiomis). Tuo tarpu „Eintracht“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
