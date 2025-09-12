Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Hjulmando startas „Bundesligoje“: „Bayer“ įveikė „Eintracht“ ir iškovojo pirmą pergalę

2025-09-12 23:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 23:32

Lėverkuzeno „Bayer“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse 3:1 nugalėjo Frankfurto „Eintracht“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Lėverkuzeno „Bayer“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse 3:1 nugalėjo Frankfurto „Eintracht“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Alejandro Grimaldo rungtynių pradžioje nuostabiu baudos smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Patrikas Schickas pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Canas Yilmazas Uzunas antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė tiksliai kamuolį į vartų tinklą ir sušvelnino rezultatą 1:2. Robertas Andrichas sužaidus beveik valandą buvo nubaustas antra geltona kortele, kuri virto į raudoną, bei „Bayer“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.

REKLAMA
REKLAMA

Ezequielis Fernandezas rungtynių pabaigoje taip pat buvo išvarytas iš aikštės. Visgi netrukus A. Grimaldo antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir įtvirtino „Bayer“ pergalę 3:1.

REKLAMA

Šiame susitikime debiutavo „Bayer“ naujasis vyriausiasis treneris Kasperas Hjulmandas, kuris pakeitė vos po dvejų „Bundesliga“ rungtynių atleistą Erika ten Hagą.

„Bayer“ į savo sąskaitą įsirašė šiame sezone pirmąją pergalę (iki tol buvo patyrę vieną pralaimėjimą, o vieną susitikimą baigė lygiosiomis). Tuo tarpu „Eintracht“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą.  

REKLAMA
REKLAMA

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Augsburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Borussia M\'gla… 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Eintracht Fran… 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 FC Cologne 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Freiburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Hamburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Heidenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Mainz 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 St. Pauli 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 +0 0

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų