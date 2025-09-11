Christianas Eriksenas savo karjerą tęs Vokietijoje

„Wolfsburg“ yra mano pirmasis klubas „Bundesligoje“. Nekantriai laukiu šio naujo nuotykio. Esu įsitikinęs, kad galime kažką pasiekti kartu.Tai, kad komandoje yra keletas pažįstamų veidų iš Danijos rinktinės, padarė šį pasiūlymą ypač patraukliu“, – kalbėjo danas.
33-ejų metų futbolininkas po trijų praleistų sezonų birželio mėnesį atsisveikino su „Manchester United“, tačiau šią vasarą ir viso ikisezoninio laikotarpio metu buvo be klubo.
Danas pastaruoju metu treniravosi Švedijoje su „Malmo“ komanda, tačiau dabar pasirašė dvejų metų trukmės kontraktą su „Wolfsburg“.
Never late to the party...— VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) September 10, 2025
Welcome to Wolfsburg, Christian Eriksen!
🐺🤩🇩🇰#VfLWolfsburg pic.twitter.com/cjnmqqPkFB
