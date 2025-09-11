Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Christianas Eriksenas savo karjerą tęs Vokietijoje

2025-09-11 11:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 11:18

„Wolfsburg“ oficialiai pranešė, jog prie komandos prisijungė laisvuoju agentu buvęs Christianas Eriksenas.

Christianas Eriksenas | Scanpix nuotr.

„Wolfsburg“ oficialiai pranešė, jog prie komandos prisijungė laisvuoju agentu buvęs Christianas Eriksenas.

REKLAMA
0

„Wolfsburg“ yra mano pirmasis klubas „Bundesligoje“. Nekantriai laukiu šio naujo nuotykio. Esu įsitikinęs, kad galime kažką pasiekti kartu.Tai, kad komandoje yra keletas pažįstamų veidų iš Danijos rinktinės, padarė šį pasiūlymą ypač patraukliu“, – kalbėjo danas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

33-ejų metų futbolininkas po trijų praleistų sezonų birželio mėnesį atsisveikino su „Manchester United“, tačiau šią vasarą ir viso ikisezoninio laikotarpio metu buvo be klubo.

REKLAMA
REKLAMA

Danas pastaruoju metu treniravosi Švedijoje su „Malmo“ komanda, tačiau dabar pasirašė dvejų metų trukmės kontraktą su „Wolfsburg“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų