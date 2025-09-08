Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Kasperas Hjulmandas paskirtas naujuoju „Bayer“ vyriausiuoju treneriu

2025-09-08 17:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 17:24

Lėverkuzeno „Bayer“ pirmadienį oficialiai pranešė, jog komandos naujuoju vyriausiuoju treneriu tapo Kasperas Hjulmandas.

Kasperas Hjulmandas | Scanpix nuotr.

Lėverkuzeno „Bayer“ pirmadienį oficialiai pranešė, jog komandos naujuoju vyriausiuoju treneriu tapo Kasperas Hjulmandas.

0

Pranešama, jog K. Hjulmandas pasirašė su Vokietijos klubu iki 2027–ųjų metų galiosiantį kontraktą.

„Visada mačiau „Bayer“ kaip labai gerai valdomą, struktūruotą ir labai ambicingą klubą. Šis įspūdis pastarosiomis dienomis pasitvirtino. Man garbė būti patikėtam tokiai komandai. Esu labai motyvuotas formuoti „Bayer“ ateitį tiek su patyrusiais, tiek su įdomiais naujais žaidėjais“, – kalbėjo strategas.

Priminsime, jog „Bayer“ atsisveikino su Eriku ten Hagu vos po dvejų sužaistų rungtynių Vokietijos „Bundesliga“ čempionate.

„Bayer“ šiuo metu turi surinkęs vos vieną tašką ir vietiniame čempionate rikiuojasi tik dvyliktoje turnyrinės lentelės vietoje.

