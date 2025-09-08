Kasperas Hjulmandas paskirtas naujuoju „Bayer“ vyriausiuoju treneriu

Pranešama, jog K. Hjulmandas pasirašė su Vokietijos klubu iki 2027–ųjų metų galiosiantį kontraktą.
„Visada mačiau „Bayer“ kaip labai gerai valdomą, struktūruotą ir labai ambicingą klubą. Šis įspūdis pastarosiomis dienomis pasitvirtino. Man garbė būti patikėtam tokiai komandai. Esu labai motyvuotas formuoti „Bayer“ ateitį tiek su patyrusiais, tiek su įdomiais naujais žaidėjais“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog „Bayer“ atsisveikino su Eriku ten Hagu vos po dvejų sužaistų rungtynių Vokietijos „Bundesliga“ čempionate.
„Bayer“ šiuo metu turi surinkęs vos vieną tašką ir vietiniame čempionate rikiuojasi tik dvyliktoje turnyrinės lentelės vietoje.
Our new head coach - Kasper Hjulmand takes charge of the Werkself until 2027! 🤝 pic.twitter.com/0anwKDo0Wq— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 8, 2025
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!