Edas Butvilas užtikrintai padidino Lietuvos pranašumą Daviso taurėje prieš Beniną

Antrajame vienetų mače 21-erių Edas Butvilas (ATP-234) per 76 minutes 6:1, 6:2 susitvarkė su nereitinguotu 22-ejų Patricku Agbo-Panzo. Lietuva padidino persvarą prieš Beniną iki 2:0 ir atsidūrė per žingsnį nuo pergalės.
Pirmajame sete didesnės intrigos nebuvo – lietuvis naudojosi varžovo klaidomis ir realizavo 3 „break pointus“, o P. Agbo-Panzo lietuvio padavimų metu nieko ypatingo nenuveikė. Setas būtų pasibaigęs greičiau nei per 37 minutes, jei ne afrikiečio problemos su sportiniais bateliais.
Antrajame sete kova buvo kiek atkaklesnė. Ketvirtajame geime lietuvis pirmavo 40:0, bet nerealizavo 3 „break pointų“ paeiliui. Šeštajame geime lietuvis varžovo padavimų metu buvo atsilikęs 0:40, tačiau tada surengė fantastišką spurtą, pelnė 5 taškus be atsako ir perėmė iniciatyvą šiame sete (4:2). Po šio momento afrikietis nebeatsitiesė. Aštuntajame geime gražius taškus rinkęs E. Butvilas laimėjo dar vieną varžovo padavimų seriją ir įtvirtino pergalę.
P. Agbo-Panzo patirtis vyrų tenise – minimali. Šiemet jis pirmą kartą karjeroje žaidė ITF vyrų turnyre, kur pralaimėjo pirmajame kvalifikacijos rate. Kur kas geresni afrikiečio rezultatai Daviso taurėje – ten jis laimėjo net 3 iš 4 vienetų mačų bei 1 iš 2 dvejetų susitikimų.
Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę. Prie tos pergalės prisidėjo ir P. Agbo-Panzo, 6:3, 6:2 nugalėjęs Danielį Tenį.
Sekmadienio vidurdienį prasidės dvejetų susitikimas tarp E. Butvilo ir Ričardo Berankio bei Alexio Klegou ir Sodicko Noudogbessi. Po dvejetų mačo seks du vienetų susitikimai: Vilius Gaubas išmėgins jėgas su P. Agbo-Panzo, o E. Butvilas žais prieš A. Klegou. Tiesa, antrosios dienos nominacijas komandų kapitonai dar gali keisti, o paskutinio mačo gali nebūti, jei kuri nors iš komandų pirmaus 4:0.
Šarūnas Kulnys nominavo R. Berankį dvejetų susitikimui, tačiau ar jis jame pasirodys, bus sprendžiama šeštadienį vakare.
„Dėl nugaros traumos be turnyrų praleidau turbūt 5 savaites. Šiomis dienomis treniravausi jau pakankamai intensyviai, visgi sprendimą dėl mano žaidimo priimsime po šeštadienio mačų“, – pasakojo R. Berankis.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!