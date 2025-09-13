Profesionalo karjerą baigęs afrikietis Vilniuje privertė paprakaituoti Vilių Gaubą

A. Klegou mačo pradžioje buvo konkurencingas ir netgi pirmasis turėjo „break pointą“, tačiau jo nerealizavo. V. Gaubo pranašumas išryškėjo antroje seto dalyje, kai lietuvis laimėjo varžovo padavimų seriją. Aštuntajame geime lietuvis nerealizavo dviejų „set pointų“, o devintajame geime savo padavimais užbaigė setą (6:3).
V. Gaubas antrajame sete „break pointų“ laukė iki penktojo geimo, kai realizavo antrąją savo progą ir perėmė iniciatyvą. Atrodė, kad lietuvis ramiai užbaigs mačą dešimtajame geime (40:0), bet savo padavimų nerealizavo 3 „match pointų“, darė daug klaidų ir po 5 pralaimėtų taškų paeiliui prarado persvarą (5:5). V. Gaubas po šios nesėkmingos atkarpos greitai persigrupavo ir netrukus „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją (6:5). Tada lietuvis gavo antrą progą savo padavimais įtvirtinti pergalę ir šį kartą nesuklydo.
A. Klegou kurį laiką profesionaliai žaidė tenisą. Benino atstovas 2014 m. ATP vienetų reitinge buvo 633-ias, o ATP dvejetų reitinge 2018 m. buvo pakilęs iki 441-os pozicijos. ITF vienetų turnyruose afrikietis nustojo dalyvauti 2019 m., o dvejetų – 2023 m. Pastaruosius dvejus metus A. Klegou pasirodo tik Daviso taurės mačuose.
Šiemet A. Klegou įrodė, kad vis dar gali pridaryti problemų teniso profesionalams. Afrikietis tik po 3 setų kovos 5:7, 6:4, 3:6 pralaimėjo Robertui Strombachui (ATP-339).
Per karjerą A. Klegou spėjo laimėti 8 ITF vyrų turnyrus: 1 – vienetuose ir 7 – dvejetuose.
Beninas šių metų pradžioje visus pribloškė, kai namuose 3:2 nugalėjo Latvijos rinktinę.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!