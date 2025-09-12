Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Andrew Tate'o ir buvusio UFC kovotojo Darreno Tillo dvikova „Misfits“ ringe: ar pamatysime dviejų žvaigždžių susirėmimą?

2025-09-12 22:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-12 22:47

Buvęs UFC kovotojas Darrenas Tillas, kalbėdamas su žymiu žurnalistu Arieliu Helwani, pareiškė, kad dar šių metų pabaigoje turėtų vėl žengti į „Misfits“ bokso ringą, o jo varžovu gali tapti skandalingasis Andrew Tate‘as.

Darrenas Tillas ir Andrew Tate'as | Scanpix nuotr.

Buvęs UFC kovotojas Darrenas Tillas, kalbėdamas su žymiu žurnalistu Arieliu Helwani, pareiškė, kad dar šių metų pabaigoje turėtų vėl žengti į „Misfits" bokso ringą, o jo varžovu gali tapti skandalingasis Andrew Tate'as.

0

„Aš jį laikau pagrindiniu gangsteriu. Žinau, kad jis neatsisakys kovos ir norės man parodyti, kas čia yra tikrasis alfa patinas. Akivaizdu, kad Andrew šita kova domina, kitaip jis neatrašinėtų į mano žinutes. Jis vienas žymiausių žmonių planetoje, jis daug garsesnis net už Jake‘ą Paulą. Man šita kova reikštų labai daug ir galėtų pakeisti mano gyvenimą. Sakyčiau, yra 75 proc. tikimybė, kad kova įvyks.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aš, skirtingai nei Andrew, moterų nežeminu ir nevadinu savęs pagrindiniu gangsteriu. Man nereikia menkinti moterų, kad patenkinčiau savo ego ir pasijausčiau esąs alfa patinas“, – sakė D. Tillas.

A. Tate‘ui kai kurie D. Tillo išsireiškimai nepatiko.

„Aš suprantu, kad šita kova pakeistų tavo gyvenimą, o mano – ne, bet pravardžiuotis čia tikrai nebūtina. Nepatinka man visa ta klounada ir įžūlumas varžovo atžvilgiu. Juk mes esame profesionalai. Jei tu būsi įžūlus, tada kova neįvyks. Aš čia esu superžvaigždė. Pradėk bendrauti gražiau ir tada aš atsakysiu į desperatiškas tavo komandos žinutes“, – rašė A. Tate‘as.

Internete jau buvo pasklidę gandai, kad A. Tate‘ui už kovą neva siūloma 30-50 mln. JAV dolerių, bet ši informacija nebuvo patvirtinta. Neaišku, iš kur „Misfits“ organizacija surinktų tokią pinigų sumą.

D. Tillas 2018 m. kovėsi dėl UFC pasaulio čempiono diržo, bet tąkart nusileido Tyronui Woodley. Su UFC britas atsisveikino 2023 m. vasarį, o šiemet pasuko į „Misfits“ organizaciją, kur jau laimėjo 3 kovas ir neseniai nokautavo buvusį UFC čempioną Luke‘ą Rockholdą.

A. Tate‘as kikbokso ringe turi net 76 pergales, 1 lygiąsias ir 9 pralaimėjimus. Jis paskutinį kartą kovėsi 2020 m., o pastaraisiais metais turėjo rimtų teisinių problemų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

