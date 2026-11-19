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E. Butvilas korte ėmė dominuoti nuo ketvirtojo geimo. Jis laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir surengė spurtą 5:0 (1:1, 6:1). E. Vasa „break pointų“ neturėjo, o setas truko vos 25 minutes.
Antrojo seto pradžioje E. Butvilas nerealizavo „break pointo“, o po kelių minučių pralaimėjo savo padavimų seriją. Lietuvis jau buvo atsilikęs 0:3, bet sugebėjo atsitiesti: E. Butvilas septintajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją, o aštuntajame savo padavimais atstatė pusiausvyrą (4:4).
E. Vasa ATP vienetų reitinge nėra pakilęs aukščiau 424-os pozicijos. Jis 6 kartus yra žaidęs ITF vyrų vienetų turnyrų finaluose ir laimėjęs 1 iš jų.
Šiemet E. Vasa geriausiai pasirodė ITF turnyre Vokietijoje, kur nukeliavo iki finalo. Jis taip pat žaidė ITF turnyrų Danijoje, Švedijoje ir Prancūzijoje pusfinaliuose. ATP „Challenger“ ture suomio rezultatai kuklesni – ten šiemet jis neperžengė aštuntfinalio barjero.
Suomis Helsinkyje į aštuntfinalį pateko po sensacingos pergalės 7:6 (7:2), 5:7, 7:6 (7:1) prieš pirmąją turnyro raketę australą Jamesą Duckworthą (ATP-77).
E. Butvilui pergalė atnešė 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 6160 eurų, o ketvirtfinalyje jo lauks JAV atstovas Nisheshas Basavareddy (ATP-117).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.
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