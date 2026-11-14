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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Butvilui Helsinkyje teko neįprastomis aplinkybėmis į pagrindinį etapą patekęs italas

2026-11-14 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-14 22:33
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Helsinkyje (Suomija) šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „HPP Open“ vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo burtai. Pirmajame rate 22-ejų Edo Butvilo (ATP-213) ant kietos dangos lauks 23-ejų italas Michele Ribecai (ATP-281).

Vilius Gaubas prieš Edą Butvilą | Andriaus Lauciaus nuotr.

Helsinkyje (Suomija) šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „HPP Open“ vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo burtai. Pirmajame rate 22-ejų Edo Butvilo (ATP-213) ant kietos dangos lauks 23-ejų italas Michele Ribecai (ATP-281).

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Italas pagal reitingą būtų turėjęs startuoti nuo kvalifikacijos, bet pasinaudojo specialia išlyga. Jis šią savaitę ATP „Challenger“ turnyre Graikijoje pasiekė finalą ir į kvalifikaciją niekaip nebūtų spėjęs, todėl, pagal ATP taisykles, buvo perkeltas tiesiai į pagrindinį etapą.

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Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

M. Ribecai šių metų birželį buvo pakilęs iki 259-os vietos ATP reitinge, bet naujajame reitinge jis turės geras galimybes pagerinti karjeros rekordą.

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Italas per karjerą yra laimėjęs 2 profesionalų vienetų turnyrus – abu ITF ture. Tiesa, sekmadienį jis Graikijoje sieks didžiausios karjeros pergalės – žaist ATP „Challenger“ turnyro finalą prieš Philipą Henningą (ATP-249).

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Šių metų balandį M. Ribecai ATP „Challenger“ turnyre Italijoje startavo nuo kvalifikacijos ir suklupo tik finale. Birželį jis pasiekė pusfinalį Lenkijoje, rugpjūtį – Didžiojoje Britanijoje, o prieš 3 savaites žaidė ir finalą Italijoje.

E. Butvilui pergalė atneštų 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3530 eurų, o aštuntfinalyje jo lauktų turnyro favoritas australas Jamesas Duckworthas (ATP-76) arba vardinį kvietimą gavęs suomis Eero Vasa (ATP-485). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 2045 eurus.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 203,9 tūkst. eurų.

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