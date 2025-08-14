„Hegelmann“ pardavė jau antrą futbolininką šią vasarą

Į komandą atvykęs dar praėjusį sezoną, rugpjūčio mėnesį, serbas greitai tapo svarbia komandos vidurio aikštės grandies dalimi ir jau pirmajame sezone A lygoje padėjo klubui iškovoti istorinius sidabro medalius.
Antrąjį sezoną Lazaras užėmė dar svarbesnę rolę aikštėje ir jo indėlis svariai padėjo „Hegelmann“ šiuo metu rikiuotis antroje turnyrinės lentelės vietoje.
Praėjusiame sezone atstovaudamas mėlynai baltus, saugas pelnė 1 įvartį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Šiame A lygos sezone L. Kojićius per 20 rungtynių įmušė 4 įvarčius ir 3 kartus asistavo komandos draugams. LFF taurės varžybose, kuriose „Hegelmann“ jau pasiekė pusfinalį, Lazaras spėjo išdalinti 4 rezultatyvius perdavimus.
Dėkojame Lazarui už jo svarbų pėdsaką paliktą mėlynai baltų gretose ir linkime sėkmės ateities iššūkiuose!
Sportas.lt žiniomis, Kauno rajono ekipa už serbą gavo iki 100 tūkstančių eurų
