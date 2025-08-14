Kalendorius
Sportas

Jonava sukirto rankomis su Sidarevičiumi

2025-08-14 17:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 17:03

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai Čekijoje Ostravos „Ostrava“ rungtyniavusiu gynėju Adomu Sidarevičiumi.

Adomas Sidarevičius | Organizatorių nuotr.

Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai Čekijoje Ostravos „Ostrava“ rungtyniavusiu gynėju Adomu Sidarevičiumi.

0

24 metų 188 cm ūgio gynėjas 2024/2025 sezone Čekijos krepšinio lygoje atstovaudamas Ostravos ekipą per 25 minutes įmesdavo po 10,5 taško, atlikdavo po 4,2 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo po 2,6 kamuolio ir rinkdavo 10,4 naudingumo balo.

Lietuvis Jonavoje rungtyniavęs 2022/2023 sezone ir spėjęs sužaisti vos 3 susitikimus.

Gynėjas praeityje taip pat atstovavo Pasvalio ir Klaipėdos ekipas Lietuvos krepšinio lygoje.

Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.

