Jonava sukirto rankomis su Sidarevičiumi

24 metų 188 cm ūgio gynėjas 2024/2025 sezone Čekijos krepšinio lygoje atstovaudamas Ostravos ekipą per 25 minutes įmesdavo po 10,5 taško, atlikdavo po 4,2 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo po 2,6 kamuolio ir rinkdavo 10,4 naudingumo balo.
Lietuvis Jonavoje rungtyniavęs 2022/2023 sezone ir spėjęs sužaisti vos 3 susitikimus.
Gynėjas praeityje taip pat atstovavo Pasvalio ir Klaipėdos ekipas Lietuvos krepšinio lygoje.
Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.
