  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Hardingo vedama Lenkija po dramatiško sugrįžimo išplėšė pergalę prieš Nyderlandus

2025-12-01 22:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 22:50

Dramatišką pergalę pasaulio čempionato atrankoje pasiekė Lenkija (2/0), kuri išvykoje 85:83 (22:28, 15:25, 21:17, 27:13) įteikė pirmą pralaimėjimą Nyderlandams (1/1).

J.Hardingas žaidė rezultatyviai (Scanpix nuotr.)

0

Šeimininkai trečiajame kėlinyje triuškino varžovus (63:44), o likus žaisti pustrečios minutės dar pirmavo 79:73, bet Lenkija niekur nesitraukė.

Į lemiamą šturmą svečiams padėjo kilti Vilniaus „Ryto“ lyderis Jerrickas Hardingas, smeigęs tritaškį (76:79), o tada sekė keturi paeiliui Mateuszo Ponitkos taškai – 80:82. Vakaro žvaigžde tapo Michalis Sokolowskis, kuris iš pradžių pasižymėjo taškais su pražanga, o netrukus ir dar pridėjo dvi baudas – 85:82. Nyderlandams išsigelbėti nebepavyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams J.Hardingas per 32 minutes surinko 17 taškų (4/12 dvit., 3/3 trit.), 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 13 naudingumo balų.

Rezultatyviausias Lenkijos gretose su 22 taškais buvo M.Ponitka, M.Sokolowskis pelnė 12.

Šeimininkams buvęs Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ legionierius Yannickas Franke sumetė 26 taškus, 18 pridėjo Keye van der Vuurstas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

