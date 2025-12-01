Satoransky žvaigždėtas pasirodymas padėjo Čekijai iškovoti pergalę prieš Estiją

Likus pusketvirtos minutės estai atitrūko (92:87), bet taip taškų ir nebepelnė, kai svečiai mačą baigė su 10 taškų be atsako.
Neįtikėtiną mačą sužaidė Barselonos „Barcelona“ įžaidėjas Tomašas Satoransky. Gynėjas per 32 minutes pasižymėjo 18 taškų (5/6 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), 4 atkovotais ir prarastais kamuoliais, 16 rezultatyvių perdavimų ir 35 naudingumo balais.
16 rezultatyvių perdavimų yra naujas rekordas pasaulio čempionato atrankos mače.
T.Satoransky geriausiai talkino 15 taškų pelnęs Ondrejus Sehnalis.
Estijos rinktinei Kasparas Treieris pelnė 26 taškus, Arturas Konontsukas sumetė 20.
Panevėžio „Lietkabelio“ atstovas Kristianas Kullamae per 28 minutes pelnė 2 taškus (0/5 met.) ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus, o „Jonavos“ aukštaūgis Mihkelis Kirvesas per 9 minutes nepasižymėjo.
