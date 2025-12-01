 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Satoransky žvaigždėtas pasirodymas padėjo Čekijai iškovoti pergalę prieš Estiją

2025-12-01 22:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 22:09

Čekijos rinktinė (2/0) pasaulio čempionato atrankoje išvykoje 97:92 (27:29, 31:24, 22:21, 17:18) palaužė Estiją (1/1).

T.Satoransky atliko 16 rezultatyvių perdavimų (FIBA nuotr.)

Čekijos rinktinė (2/0) pasaulio čempionato atrankoje išvykoje 97:92 (27:29, 31:24, 22:21, 17:18) palaužė Estiją (1/1).

0

Likus pusketvirtos minutės estai atitrūko (92:87), bet taip taškų ir nebepelnė, kai svečiai mačą baigė su 10 taškų be atsako.

Neįtikėtiną mačą sužaidė Barselonos „Barcelona“ įžaidėjas Tomašas Satoransky. Gynėjas per 32 minutes pasižymėjo 18 taškų (5/6 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), 4 atkovotais ir prarastais kamuoliais, 16 rezultatyvių perdavimų ir 35 naudingumo balais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

16 rezultatyvių perdavimų yra naujas rekordas pasaulio čempionato atrankos mače.

T.Satoransky geriausiai talkino 15 taškų pelnęs Ondrejus Sehnalis.

Estijos rinktinei Kasparas Treieris pelnė 26 taškus, Arturas Konontsukas sumetė 20.

Panevėžio „Lietkabelio“ atstovas Kristianas Kullamae per 28 minutes pelnė 2 taškus (0/5 met.) ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus, o „Jonavos“ aukštaūgis Mihkelis Kirvesas per 9 minutes nepasižymėjo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

