Ancelotti stipriai perspėjo „Real“ žvaigždę: „Vinicius Junioras žais tik būdamas 100 proc. pasirengęs“

Šį kartą žinutė labai aiškiai adresuota Viniciui Juniorui. Italas perspėjo, kad nė vieno žaidėjo pavardė nėra „užrašyta akmenyje“, net jei kalba eina apie vieną ryškiausių Madrido „Real“ žvaigždžių.
Paklaustas apie Neymaro ir Viniciaus situaciją, C. Ancelotti pabrėžė, jog rinktinėje žais tik tie, kurie bus pilnai pasirengę fiziškai. Pasak trenerio, kalbama ne tik apie Neymarą: jei V. Junioras bus pasirengęs tik 90 proc., Brazilijos treneris pasirinks kitą žaidėją, esantį ties 100 proc. riba, nes konkurencija atakoje – milžiniška.
„Yra daug labai gerų futbolininkų, turiu rinktis tik tuos, kurie yra visiškai pasiruošę“, – akcentavo C. Ancelotti, priminęs, jog Brazilija turi platų puolėjų pasirinkimą, o pasaulio čempionate nėra vietos kompromisams dėl formos ar fizinės būklės.
Nuo tada, kai italas perėmė Brazilijos rinktinę, Neymaras dar nesužaidė nė minutės, o Viníciui Juniorui taip pat buvo aiškiai pasakyta, jog jo vieta priklausys nuo to, ar jis atvyks maksimalios sportinės formos.
Ši žinutė vertinama ir kaip taktinis spaudimas – siekis išlaikyti aukščiausią tonusą tarp žvaigždžių, kurios yra įpratusios jaustis nepajudinamos. Tuo pačiu C. Ancelotti viešai gyrė tiek Neymaro talentą, tiek Viniciaus kokybę, bet aiškiai apibrėžė rėmus: Brazilijos rinktinėje vardai nieko negarantuoja, viską spręs forma ir fizinis pasirengimas.
