  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Kylianas Mbappe pasiekė istorinę 60 įvarčių ribą ir įsirašė tarp legendų

2025-12-01 22:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 22:06

Kylianas Mbappe įrašė dar vieną istorinį pasiekimą – Madrido „Real“ lyderis tapo tik ketvirtu futbolininku 21-ajame amžiuje, kuriam pavyko įmušti 60 įvarčių per kalendorinius metus.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

0

Prancūzas 60-ąjį sezono įvartį pelnė iš 11 metrų baudinio „La Liga“ išvykos rungtynėse su „Girona“, kai jo realizuotas smūgis leido „Real“ išplėšti lygiąsias 1:1. Šis įvartis pratęsė įspūdingą seriją – K. Mbappe 2025 metais įvarčius mušė tiek čempionate, tiek Čempionų lygoje, tiek Prancūzijos rinktinėje.

Iki šiol 60 ir daugiau įvarčių per vienus kalendorinius metus buvo pasiekę tik trys žaidėjai – Lionelis Messi, Cristiano Ronaldo ir Robertas Lewandowskis. Būtent prie šio elito klubo dabar prisijungė ir K. Mbappe, dar kartą patvirtinęs statusą kaip vienas dominuojančių savo kartos futbolininkų. Šis pasiekimas svarbus ir Prancūzijos futbolo istorijai – jokiam prancūzui nuo Justo Fontaine’o laikų nebuvo pavykę per metus pasiekti tokio įvarčių skaičiaus už klubą ir rinktinę kartu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

