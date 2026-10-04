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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Hamiltonas bandė sustabdyti „Ferrari“ nuo klaidos: „Tada pamaniau, kad viskas baigta“

2026-10-04 22:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 22:11
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Lewisas Hamiltonas atskleidė, kad prieš Malaizijoje vykusias „Formulės 1“ lenktynes „Ferrari“ viduje vyko karštos diskusijos dėl padangų pasirinkimo. Galiausiai italų ekipa pasirinko sausai trasai skirtas padangas, nors trasa vis dar buvo šlapia, o toks sprendimas septyniskart pasaulio čempionui vos nesugadino visų lenktynių.

Lewisas Hamiltonas | EPA nuotr.
GALERIJA (28)

Lewisas Hamiltonas atskleidė, kad prieš Malaizijoje vykusias „Formulės 1“ lenktynes „Ferrari“ viduje vyko karštos diskusijos dėl padangų pasirinkimo. Galiausiai italų ekipa pasirinko sausai trasai skirtas padangas, nors trasa vis dar buvo šlapia, o toks sprendimas septyniskart pasaulio čempionui vos nesugadino visų lenktynių.

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(28 nuotr.)
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Su sausai trasai skirtomis padangomis startavę pilotai pirmaisiais ratais nuo lyderių atsiliko daugiau nei minute. L. Hamiltonas vienu metu buvo nukritęs net į 18-ąją vietą, tačiau vėliau surengė įspūdingą sugrįžimą ir finišavo trečias. Po lenktynių britas pripažino, kad sprendimas pasirinkti sausai trasai skirtas padangas jam buvo itin nemalonus.

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„Dviprasmiški jausmai. Iš vienos pusės, džiaugiuosi, kad sugebėjau grįžti ant podiumo. Kita vertus, kai pamačiau, kad priekyje ir už mūsų buvę bolidai važiuos su tarpinėmis padangomis, o mes – su „slickais“, kai trasa buvo tokia sudėtinga ir pavojinga, tada mano širdis tiesiog nusirito į kulnus. Pagalvojau: šios lenktynės mums baigtos“, – sakė L. Hamiltonas.

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Jis taip pat atskleidė, kad pats prieš startą ragino komandą rinktis tarpines padangas.

„Laukėme labai ilgai ir diskutavome, kokias padangas pasirinkti. Sakiau, kad buvo labai daug vandens purslų. Nuėjau į techninio aptarnavimo zoną, pažiūrėjau į trasą ir pasakiau, kad ji vis dar šlapia. Nuėjau prie komandos vadovybės – ir vėl sakiau, kad trasa šlapia. Jie atsakė, kad praeis daug laiko, todėl ji tikrai labai greitai išdžius ir galbūt jau esame tame etape, kai sausai trasai skirtos padangos bus geresnis pasirinkimas. Galiausiai, kaip komanda, pasirinkome minkštas padangas. Kai jau buvome techninio aptarnavimo zonos gale ir kiti bolidai išvažiavo su tarpinėmis padangomis, supratome, kad turime problemų“, – pasakojo britas.

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„Ferrari“ vėliau bandė ištaisyti klaidą ir penktajame rate pakvietė L. Hamiltoną į techninio aptarnavimo zoną pasikeisti padangų į tarpines, tačiau britas komandos nurodymo nepaisė. Jis nusprendė, kad ekipa jau pasirinko rizikingą strategiją, todėl dabar reikia jos laikytis ir tikėtis, kad trasa greitai išdžius.

„Tiesiog turėjome laikytis savo sprendimo. Jį priėmėme ir turėjome su juo gyventi. Tuo metu visi mane lenkė ir komanda sakė, kad reikia stoti, bet aš žinojau, kad prarastume dar 26 sekundes. Koks skirtumas tarp jų ir minutės 40 sekundžių ar kažko panašaus, kiek tuo metu atsilikau? Todėl pasakiau: „Palaukime, kol trasa išdžius.“ Kai tai įvyko, buvo gera jausti, kad pradedu vytis kitus. Bolidas tada veikė puikiai. Sustojimai buvo labai geri, strategija taip pa, tačiau niekada nemaniau, kad sugebėsime sugrįžti ant podiumo. Esu labai dėkingas, kad mums tai pavyko“, – sakė L. Hamiltonas.

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Paklaustas, ką pasakys komandai, kad ateityje būtų priimami geresni sprendimai, L. Hamiltonas šyptelėjo: „Taip, su šitais vyrukais į kazino neisiu.“

„Ferrari“ vadovas Fredericas Vasseur gyrė komandos pasirodymą ir pripažino, kad sprendimas dėl padangų buvo itin sudėtingas.

„Apskritai tai geras rezultatas. Atsižvelgiant į tai, kad pirmajame rate buvome rikiuotės gale, tai labai stiprus pasirodymas“, – sakė F. Vasseur.

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Anot jo, sprendimas dėl padangų dar ilgai bus diskusijų objektas.

„Padangų pasirinkimą galime aptarinėti labai ilgai, tačiau manau, kad 50 procentų bolidų pasirinko „slickus“, o 50 procentų – tarpines padangas. Iš techninio aptarnavimo zonos negali matyti visos trasos, todėl nėra lengva tiksliai suprasti, kokia yra situacija. Šįkart tikrai pasirinkome neteisingai. Charlesas pirmajame rate susidūrė su varžovu ir turėjome keisti priekinį sparną. Iš tokios situacijos sugrįžti ir finišuoti trečiam bei ketvirtam – stiprus komandos rezultatas“, – teigė F. Vasseuras.

Ch. Leclercas, kurį „Ferrari“ anksti pakvietė į techninio aptarnavimo zoną pasikeisti padangų, finišavo ketvirtas – iškart už L. Hamiltono.

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