Hamiltonas atskleidė, kodėl jo tempas drastiškai krito paskutiniame rate: „Pagalvojau – kas čia dedasi?“

Tiesa, nedaug trūko, kad L. Hamiltonas paskutiniame rate būtų praradęs 4-ą vietą. Brito tempas paskutiniame rate suprastėjo maždaug 4 sek. ir jo vos neaplenkė australas Oscaras Piastri („McLaren“).
„Nesu tikras, kas nutiko. 5-ajame posūkyje pasirodė, kad į kažką atsitrenkiau ir tada bolidas tapo beveik nevaldomas. Tuo metu pamaniau, kad pradūriau padangą. Bandžiau stabdyti prieš 11-ą posūkį, bet bolidas manęs neklausė. Pagalvojau – kas čia dedasi? Bolidas slidinėjo visą likusią rato dalį, bet man kažkaip pavyko pasiekti finišą. Galvojau, kad pradūriau padangą arba pažeidžiau priekinį sparną. Piastri tuo metu manęs vos neaplenkė“, – sakė L. Hamiltonas.
Lewis Hamilton was asked what happened on the last lap (he thought he had a puncture):
"I don't really understand. As I approached Turn 5, it felt like I hit something, and suddenly I had terrible understeer. I thought it was a puncture. It seemed like the front wing or… pic.twitter.com/r0hnJwdTHsREKLAMA— sim (@simsgazette) October 19, 2025
L. Hamiltonas po JAV GP lenktynių tapo „Ferrari“ antirekordininku. Jau praėjo 19 etapų nuo jo debiuto „Ferrari“ komandoje, o jis pagrindinėse etapo lenktynėse dar nė karto neiškovojo vietos ant podiumo. Ankstesnis antirekordas priklausė Didier Pironi, kuris 1981 m. debiutavo „Ferrari“, 18 etapų iš eilės nelipo ant podiumo, o šią seriją nutraukė 1982 m. San Marino GP lenktynėse.
[F1statsguru] Lewis Hamilton takes an unwanted record. He’s now done 19 races since his Ferrari debut without a Grand Prix podium, the longest any Ferrari driver has gone in Formula 1 history.
by u/Aratho in formula1
L. Hamiltonas pilotų įskaitoje veikiausiai nebepakils iš 6-os vietos, bet konstruktorių įskaitoje „Ferrari“ (334) labai reikia geresnės brito formos, nes ten verda kova dėl 2-os pozicijos su „Mercedes“ (341) bei „Red Bull“ (331).
20-osios sezono lenktynės Meksikoje vyks spalio 26 d. Visą veiksmą iš Meksikos tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!