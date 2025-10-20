Kalendorius
Formulė 1

Hamiltonas atskleidė, kodėl jo tempas drastiškai krito paskutiniame rate: „Pagalvojau – kas čia dedasi?“

2025-10-20 21:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 21:20

Sekmadienį Ostine (JAV) baigėsi 19-asis šio sezono „Formulės 1“ etapas, kuriame pagaliau neblogą tempą demonstravo abu „Ferrari“ pilotai: monakietis Charlesas Leclercas finišavo trečias, o britas Lewisas Hamiltonas – ketvirtas.

Lewisas Hamiltonas | „Stop“ kadras

0

Tiesa, nedaug trūko, kad L. Hamiltonas paskutiniame rate būtų praradęs 4-ą vietą. Brito tempas paskutiniame rate suprastėjo maždaug 4 sek. ir jo vos neaplenkė australas Oscaras Piastri („McLaren“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nesu tikras, kas nutiko. 5-ajame posūkyje pasirodė, kad į kažką atsitrenkiau ir tada bolidas tapo beveik nevaldomas. Tuo metu pamaniau, kad pradūriau padangą. Bandžiau stabdyti prieš 11-ą posūkį, bet bolidas manęs neklausė. Pagalvojau – kas čia dedasi? Bolidas slidinėjo visą likusią rato dalį, bet man kažkaip pavyko pasiekti finišą. Galvojau, kad pradūriau padangą arba pažeidžiau priekinį sparną. Piastri tuo metu manęs vos neaplenkė“, – sakė L. Hamiltonas.

L. Hamiltonas po JAV GP lenktynių tapo „Ferrari“ antirekordininku. Jau praėjo 19 etapų nuo jo debiuto „Ferrari“ komandoje, o jis pagrindinėse etapo lenktynėse dar nė karto neiškovojo vietos ant podiumo. Ankstesnis antirekordas priklausė Didier Pironi, kuris 1981 m. debiutavo „Ferrari“, 18 etapų iš eilės nelipo ant podiumo, o šią seriją nutraukė 1982 m. San Marino GP lenktynėse.

[F1statsguru] Lewis Hamilton takes an unwanted record. He’s now done 19 races since his Ferrari debut without a Grand Prix podium, the longest any Ferrari driver has gone in Formula 1 history.
by u/Aratho in formula1

L. Hamiltonas pilotų įskaitoje veikiausiai nebepakils iš 6-os vietos, bet konstruktorių įskaitoje „Ferrari“ (334) labai reikia geresnės brito formos, nes ten verda kova dėl 2-os pozicijos su „Mercedes“ (341) bei „Red Bull“ (331).

20-osios sezono lenktynės Meksikoje vyks spalio 26 d. Visą veiksmą iš Meksikos tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

REKOMENDUOJAME
TOLIAU SKAITYKITE
TOLIAU SKAITYKITE
