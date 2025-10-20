„Anadolu Efes“ pratęsė pergalių seriją Turkijos lygoje

Prie pergalės 21 tašką pridėjo Shane‘as Larkinas (8 rez. perd., 4/9 trit.), 15 – P.J.Dozieris (7 rez. perd.), 13 – Rolandas Šmitas (7 atk. kam.), 12 – Jordanas Loydas, 11 – Cole‘as Swindleris.
Izmiro ekipai 22 taškus pelnė Justinas Alstonas, 20 – Cameronas Youngas, po 12 – Chrisas Chiozza ir Michaelas Moore‘as.
„Anadolu Efes“ šią savaitę Eurolygoje kovos su Stambulo „Fenerbahče“.
