TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Anadolu Efes“ pratęsė pergalių seriją Turkijos lygoje

2025-10-20 21:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 21:03

Turkijos lygoje toliau pergales skina Stambulo „Anadolu Efes" (4/0), kuri svečiuose 101:87 (25:34, 22:16, 24:15, 30:22) susitvarkė su Izmiro „Pinar Karšiyaka" (1/3).

P.J.Dozieris pelnė 15 taškų

Turkijos lygoje toliau pergales skina Stambulo „Anadolu Efes“ (4/0), kuri svečiuose 101:87 (25:34, 22:16, 24:15, 30:22) susitvarkė su Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (1/3).

0

Prie pergalės 21 tašką pridėjo Shane‘as Larkinas (8 rez. perd., 4/9 trit.), 15 – P.J.Dozieris (7 rez. perd.), 13 – Rolandas Šmitas (7 atk. kam.), 12 – Jordanas Loydas, 11 – Cole‘as Swindleris.

Izmiro ekipai 22 taškus pelnė Justinas Alstonas, 20 – Cameronas Youngas, po 12 – Chrisas Chiozza ir Michaelas Moore‘as.

„Anadolu Efes“ šią savaitę Eurolygoje kovos su Stambulo „Fenerbahče“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

