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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Gruodžio 22 dieną vyks prestižiniai Lietuvos sporto apdovanojimai: paaiškėjo nominantai

2026-11-16 11:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-16 11:18
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Sporto bendruomenės ypatingai laukiami Lietuvos sporto apdovanojimai šiais metais vyks gruodžio 22 d., 19:00 val. Vilniuje, „Arena Vilnius“. Iškilmingą renginį tiesiogiai transliuos LRT televizija.

Lietuvos sporto apdovanojimai | LTOK nuotr.

Sporto bendruomenės ypatingai laukiami Lietuvos sporto apdovanojimai šiais metais vyks gruodžio 22 d., 19:00 val. Vilniuje, „Arena Vilnius“. Iškilmingą renginį tiesiogiai transliuos LRT televizija.

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„Kiekvieni metai Lietuvos sportui padovanoja išskirtinių pergalių, įkvepiančių istorijų ir akimirkų, kuriomis didžiuojasi visa šalis. Šie metai – ne išimtis. Džiaugiamės mūsų sportininkų pasiekimais, jų atkaklumu ir ryžtu garsinti Lietuvos vardą tarptautinėje arenoje. Už kiekvieno laimėjimo slypi didžiulis darbas, todėl ši šventė – puiki proga padėkoti ne tik sportininkams, bet ir jų treneriams bei visiems, kurie prisideda prie šių pergalių.

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Kviečiame visuomenę atiduoti savo balsą už labiausiai šiais metais sužibėjusius sportininkus. Jau gruodžio 22-ąją susitiksime iškilmingoje šventėje, kurioje pagerbsime ryškiausius metų laureatus. Ypač džiaugiamės, kad ši tradicija vienija visą Lietuvos sporto bendruomenę – vienodai svarbi vieta joje skiriama tiek olimpinio, tiek paralimpinio sporto atstovams. Jų pasiekimai, istorijos ir įveikti iššūkiai įkvepia mus visus“, – sakė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė.

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„Šie apdovanojimai yra puiki proga padėkoti sportininkams ir treneriams, kurie atiduoda visas jėgas, atkakliai kovoja varžybose, garsina Lietuvą tarptautinėje arenoje ir įkvepia mus visus. Tikrai turime kuo didžiuotis. Po trijų dešimtmečių Lietuva grįžo į žiemos paralimpines žaidynes. Tai svarbus įvykis visai mūsų paralimpinei bendruomenei. Tačiau dabar akys jau krypsta į jaunimą, kuris jau pradėjo pasiruošimą 2028 m. Los Andželo vasaros paralimpinėms žaidynėms“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas, paralimpinis čempionas Mindaugas Bilius.

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Iškilmingame renginyje olimpinio sporto atstovai bus apdovanoti šiose nominacijose: „Metų komanda“, „Metų proveržis“, „Metų treneris(-ė)“, „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“. Paralimpinio sporto atstovai bus apdovanoti šiose nominacijose: „Metų proveržis“, „Metų treneris(-ė)“, „Metų sportininkas“, „Metų sportininkė“.

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Kandidatus olimpinio sporto nominacijoms siūlė sporto federacijos, o rinko Lietuvos sporto apdovanojimų taryba, sudaryta iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos paralimpinio komiteto, Lietuvos sporto žurnalistų federacijos, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacijos, Lietuvos olimpinio fondo, LTOK sportininkų komisijos atstovų.

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Į nominacijas sportininkai įtraukti už pasiekimus olimpinėse rungtyse nuo 2025 metų lapkričio 1 dienos iki 2026 metų lapkričio 1 dienos.

„Metų sportininko“ nominacijoje tarp trijų finalininkų pateko disko metikas Mykolas Alekna, kuris šiais metais iškovojo sidabro medalį Europos lengvosios atletikos čempionate, taip pat Europos vicečempionu šiemet tapęs plaukikas Tomas Navikonis ir penktą vietą pasaulio pakrančių irklavimo čempionate užėmęs irkluotojas Žygimantas Gališanskis.

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„Metų sportininke“ pretenduoja tapti Europos plaukimo čempione ilgajame baseine tapusi Rūta Meilutytė, Europos irklavimo čempionate sidabrą iškovojusi irkluotoja Viktorija Senkutė ir 4-ą vietą Europos paplūdimio sprinto irklavimo čempionate užėmusi Raminta Morkūnaitė.

„Metų komandos“ titulą pretenduoja laimėti pasaulio ir Europos pakrančių irklavimo čempionatų sidabro medalių laimėtojai irkluotojai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis. Taip pat į geriausios komandos titulą pretenduoja šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, užėmę itin aukštą 6-ą vietą 2026 m. Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse. Geriausia komanda buvo nominuota ir viena baidarininkų įgula. Simono Maldonio, Viktoro Čaplinskio, Igno Navakausko ir Artūro Sejos irkluojama keturvietė užėmė 6-ąsias vietas tiek pasaulio, tiek Europos čempionatuose olimpinėje 500 m rungtyje.

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„Metų treneriu“ pretenduoja tapti Lietuvos plaukimo vyr. treneris Paulius Povilionis, itin sėkmingai parengęs didžiausią Lietuvos plaukikų delegaciją šalies istorijoje Europos plaukimo čempionatui, Europos lengvosios atletikos čempionato sidabro medalio laimėtojo Mykolo Aleknos treneris Mantas Jusis ir Lietuvos pakrančių irklavimo rinktinės treneris Vygantas Viršilas, atvedęs Dominyko Jančionio ir Martynos Kazlauskaitės duetą ant apdovanojimų pakylos pasaulio ir Europos čempionatuose.

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„Metų proveržio“ nominacijoje – Europos irklavimo čempionate sidabro medalius iškovoję broliai dvyniai Dovydas ir Domantas Stankūnai. Į šį titulą taip pat pretenduoja bėgikė Gabija Galvydytė, Europos lengvosios atletikos čempionate užėmusi itin aukštą 4-ąją vietą 800 m bėgimo finale. Tarp nominantų – ir Lietuvos moterų futbolo rinktinė, tapusi pasaulio čempionato atrankos varžybų grupės nugalėtoja ir pirmą kartą istorijoje patekusi į atkrintamąjį etapą.

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Paralimpinio sporto laureatus rinks Lietuvos paralimpinio komiteto Vykdomasis komitetas.

Renkant nugalėtojus savo balsą galės atiduoti ir sporto gerbėjai. Visuomenės balsas sudarys 25 proc.

Geriausių Lietuvos sportininkų rinkimai rengiami nuo 1994 metų. Praėjusiais metais olimpinio sporto metų sportininkais tapo plaukikė Rūta Meilutytė ir lengvaatletis Mykolas Alekna, o paralimpinio sporto – plaukikas Edgaras Matakas ir lengvaatletė Oksana Dobrovolskaja.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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