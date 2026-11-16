Istorinė lietuvio pergalė pasaulio kartingo finale: Emilis Čapkauskas Portugalijoje tapo „Rotax“ pasaulio čempionu

„Rotax MAX Challenge Grand Finals“ – vienos laukiamiausių metų kartingo varžybų, į kurias sportininkai patenka iškovoję kelialapius nacionaliniuose ir tarptautiniuose čempionatuose. Šiemet Portugalijoje vykusiame renginyje lietuviai varžėsi septyniose skirtingose klasėse – nuo jauniausiųjų „Micro MAX“ iki galingųjų „DD2 Masters“.
Lietuvos delegacija išsiskyrė ne tik gausa, bet ir ambicijomis. Į Portimao atvyko du praėjusių metų pasaulio čempionai – Majus Mazinas ir Martynas Tankevičius, siekę apginti savo titulus, taip pat nemažai jaunųjų sportininkų, kuriems tai buvo galimybė įsitvirtinti tarp stipriausių pasaulio lenktynininkų.
Vis dėlto šių metų finalas pareikalavo ypatingo pasiruošimo ir gebėjimo prisitaikyti. Portugalijoje nuolat keitėsi oro sąlygos, o dėl perspėjimo apie itin stiprią audrą organizatoriams teko trumpinti treniruočių programą ir visiškai atšaukti vieną iš dienų. Sportininkai prarado dalį pasiruošimui skirto laiko, todėl vėliau turėjo dar greičiau prisitaikyti prie nepažįstamos technikos, skirtingų padangų ir besikeičiančios trasos dangos.
Septynių metų svajonė – pasaulio čempiono titulas
Ryškiausia Lietuvos delegacijos žvaigžde tapo „Mini MAX“ kategorijoje startavęs Emilis Čapkauskas. Nors savaitės pradžia jaunajam sportininkui nebuvo lengva, lemiamą dieną jis surengė vieną įspūdingiausių pasirodymų savo karjeroje.
Kvalifikacijoje devintą rezultatą užfiksavęs lietuvis po atrankos važiavimų prieš finalą atsidūrė vos 15-oje starto pozicijoje. Tačiau šeštadienį trasoje E. Čapkauskas demonstravo išskirtinį greitį ir ryžtą – aplenkė net 14 varžovų, pasiekė pirmąją vietą ir tapo „Rotax Mini MAX“ pasaulio čempionu.
„Septynerius metus sportuoju kartingu ir lygiai tiek siekiau atsidurti šioje vietoje. Šis savaitgalis nebuvo labai geras – kvalifikacijoje buvau devintas, o prieš lemtingą šeštadienį buvo minčių, kad galiu net nepatekti į finalą. Startavau penkioliktas, pakilau keturiolika pozicijų ir tapau čempionu“, – po finišo sunkiai emocijas tramdė E. Čapkauskas.
Pasak jo, paskutiniai lenktynių ratai buvo kupini jausmų, kurių neįmanoma palyginti su jokiu ankstesniu pasiekimu.
„Norisi ir verkti, ir džiaugtis. Visą paskutinį ratą verkiau, praktiškai nieko negalėjau matyti per šalmo stikliuką. Atrodo, darbas baigtas, bet vis dar valdo stresas ir visos įmanomos emocijos, sudėtos ir padaugintos iš dviejų“, – įspūdžiais dalijosi naujasis pasaulio čempionas.
Toje pačioje „Mini MAX“ kategorijoje Lietuvai atstovavo ir Remigijus Kriaučiūnas, finalines lenktynes užbaigęs 27-oje vietoje. Naujojoje elektrinių kartingų „Mini E10“ klasėje jėgas išbandė Jokūbas Juozaitis.
Iki podiumo – vos vienas žingsnis
Puikiu rezultatu pasaulio finale pasižymėjo ir vienas jauniausių Lietuvos delegacijos narių Gordey Dulev. „Micro MAX“ kategorijoje jis finišavo ketvirtas, nuo pasaulio čempionato prizininkų pakylos atsilikęs vos viena pozicija.
Toje pačioje klasėje lenktyniavęs Timas Rimas, šiemet kelialapį į Portugaliją iškovojęs tarptautinėse „Rotax Nordic Challenge“ varžybose, finalą užbaigė 19-oje vietoje.
Abiejų jaunųjų sportininkų pasirodymai dar kartą patvirtino, kad Lietuvos kartingo atstovai pajėgūs konkuruoti su stipriausiais bendraamžiais pasaulyje jau nuo pirmųjų tarptautinės karjeros etapų.
Praėjusių metų čempionas Majus Mazinas – septintas tarp 72 varžovų
Vienoje konkurencingiausių „Junior MAX“ kategorijų ir šiemet ryškiai pasirodė praėjusių metų pasaulio čempionas Majus Mazinas. Nors apginti titulo lietuviui nepavyko, jis visą savaitę demonstravo aukštą tempą ir tarp 72 stipriausių pasaulio šios kategorijos sportininkų užėmė septintąją vietą.
Šioje klasėje konkurencija buvo itin glaudi – sportininkus dažnai skyrė vos šimtosios sekundės dalys, o galutinį rezultatą lėmė ne tik greitis, bet ir starto pozicija, situacijos trasoje bei gebėjimas išvengti incidentų.
M. Mazino rezultatas parodė, kad praėjusių metų triumfas nebuvo atsitiktinis. Net ir pereidamas į naujus sportinės karjeros etapus lietuvis išlieka tarp pajėgiausių savo kategorijos lenktynininkų.
Kartu „Junior MAX“ klasėje startavęs Emilis Juozaitis pasaulio finalą užbaigė 31-oje pozicijoje.
Tuo metu „Senior MAX“ kategorijoje Lietuvos garbę gynė Dovydas Gudelevičius. Itin stiprioje ir patyrusių varžovų kupinoje klasėje lietuvis pasiekė finalą ir finišavo 20-as.
„DD2“ kategorijoje startavusiam Nojui Gerulaičiui prasibrauti į finalines lenktynes nepavyko. Vis dėlto dalyvavimas tokio lygio varžybose tapo svarbia galimybe įvertinti savo pajėgumą pasaulio kartingo elite ir sukaupti patirties tolesniems startams.
Nuo pirmosios starto pozicijos iki skaudaus pasitraukimo
Dramatiškai penktasis „Rotax MAX Challenge Grand Finals“ pasirodymas baigėsi praėjusių metų „DD2 Masters“ pasaulio čempionui, „Rotax Max Challenge Lithuania“ organizatoriui Martynui Tankevičiui.
Šiemet lietuvis pirmą kartą varžėsi su „Sodi“ važiuokle, todėl prie naujos technikos teko prisitaikyti per itin ribotą treniruočių laiką. Nepaisant sudėtingų sąlygų, M. Tankevičius demonstravo puikų tempą.
Sėkminga kvalifikacija ir stabilūs atrankos važiavimai jam užtikrino pirmąją starto poziciją finale. Tačiau galimybė kovoti dėl dar vieno pasaulio čempiono titulo sportininkui nutrūko vos antrajame iš 21 numatyto rato, kai viename paskutinių trasos posūkių po kontakto su varžovu jis buvo išstumtas iš trasos ir lenktynių nebaigė.
„Nuo „pole“ pozicijos iki pasitraukimo iš lenktynių antrame rate. Karti pabaiga mano penktajam „Rotax MAX Grand Finals“ čempionatui. Šie metai privertė mus išeiti iš komforto zonos. Nepaisant sutrumpinto laiko trasoje, pademonstravome gerą greitį tiek ant šlapios, tiek ant sausos dangos ir pasirodėme būtent tada, kai to labiausiai reikėjo“, – pasakojo M. Tankevičius.
Sportininkas neslėpė nusivylimo, tačiau pabrėžė, kad šių metų pasirodymas turėjo ir daug teigiamų aspektų.
„Labai skaudu, žinant, kad turėjome reikiamą greitį ir galimybę kovoti dėl aukščiausių pozicijų. Vis dėlto tokios yra lenktynės. Sveikinu šios kategorijos nugalėtoją Janniką Nielseną ir, žinoma, mūsų Lietuvos herojų Emilį Čapkauską“, – sakė jis.
Kitas „DD2 Masters“ kategorijoje Lietuvai atstovavęs sportininkas Mykolas Mazinas finalą užbaigė 28-oje vietoje.
Vienoda technika, bet skirtingi gebėjimai
„Rotax MAX Challenge Grand Finals“ pasaulio kartingo kontekste išsiskiria savo „arrive & drive“ formatu. Visiems dalyviams organizatoriai suteikia vienodų techninių specifikacijų kartingus, todėl sportininkai negali remtis įprastu savo komandos techniniu pranašumu.
Tokiomis sąlygomis ypač svarbūs tampa lenktynininko gebėjimai greitai perprasti naują važiuoklę, pasirinkti tinkamus nustatymus, prisitaikyti prie skirtingų padangų ir trasos dangos bei išlaikyti psichologinį stabilumą.
Šiemet programa apėmė aštuonias „Rotax“ kategorijas, tarp jų – ir elektrinių kartingų klases, atspindinčias naujas šios sporto šakos technologines kryptis.
Sudėtingos oro sąlygos Portugalijoje dar labiau išryškino šio formato specifiką. Sportininkai turėjo mažiau laiko treniruotėms, o kintantis sukibimas ir nenuspėjamos sąlygos pareikalavo itin greitų sprendimų tiek trasoje, tiek už jos ribų.
Lietuvos kartingas įsitvirtina pasaulinėje arenoje
Vienuolika Lietuvos sportininkų pasaulio finale, iškovotas čempiono titulas, ketvirtoji ir septintoji vietos bei stiprūs pasirodymai kitose kategorijose – reikšmingas 2026 metų Lietuvos kartingo sezono įvertinimas.
Dar prieš kelis mėnesius, pasibaigus „Rotax Max Challenge Lithuania“ nacionaliniam čempionatui, organizatoriai džiaugėsi augančiu kelialapių į pasaulio finalą skaičiumi ir stiprėjančia Lietuvos sportininkų konkurencija tarptautinėse varžybose. Portugalijoje šis progresas virto konkrečiais rezultatais.
„Man, kaip sportininkui, šis finalas baigėsi labai skaudžiai, tačiau žvelgiant į visą Lietuvos komandą yra kuo didžiuotis. Vienuolika mūsų sportininkų pasaulio finale ir Emilio iškovotas čempiono titulas yra didžiulis pasiekimas. Matome, kad jaunieji lenktynininkai auga, pereina į aukštesnes kategorijas ir toliau kovoja su stipriausiais pasaulyje. Tokie rezultatai neatsiranda per vieną sezoną – už jų stovi daugybė metų darbo, sportininkų, jų šeimų ir komandų pastangos“, – Lietuvos delegacijos pasirodymą apibendrino M. Tankevičius.
Šių metų „Rotax MAX Challenge Grand Finals“ dar kartą parodė, kad net ir nedidelės šalies sportininkai gali ne tik varžytis pasauliniame kartingo elite, bet ir jame triumfuoti. Portugalijoje lietuviams teko patirti visą lenktynių emocijų spektrą – nuo skaudžių pasitraukimų iki istorinio finišo, kurį Emilis Čapkauskas pasitiko su pasaulio čempiono titulu.
Lietuvos kartingo istorijoje atsirado dar vienas pasaulio čempionas, o kartu – dar stipresnis pagrindas ateities pergalėms.
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