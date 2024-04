„Golden State Warriors“ tritaškiai lėmė klubo pergalę prieš LeBrono Jameso vedamą „Lakers“

Nugalėtojams Klay Thompsonas pelnė 27 taškus, Stephenas Curry įmetė 23. LeBronas Jamesas buvo rezultatyviausias Los Andželo komandoje nepaisant ligos.

39 metų puolėjas per 35 žaidimo minutes įmetė 33 taškus (13/19 dvit., 1/3 trit., 4/5 baud.), sugriebė 7 atšokusius kamuolius, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, perėmė 2 kamuolius, tačiau padarė 4 klaidas.

Anthony Davisas nepadėjo „Lakers“ klubui dėl akies problemų.

Per paskutinius tris kėlinius „Warriors“ komanda nei karto neatsiliko ir tritaškių dėka neleido varžovams sukurti intrigos. San Fransisko ekipa šiąnakt pataikė 26 tolimus metimus iš 41.

