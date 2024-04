Oklahomoje nutrūko įspūdinga Domanto Sabonio dvigubų dublių serija

Rungtynėse nutrūko ir įspūdinga D. Sabonio dvigubų dublių serija, kuri tęsėsi net 61 mačą iš eilės. Lietuvis prieš „Thunder“ surinko 8 taškus (2/7 dvit., 4/7 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, bet taip pat 5 kartus suklydo ir tiek pat kartų prasižengė.

De'Aaronas Foxas „Kings“ komandai pelnė 33 taškus, o Keonas Ellisas – 26 taškus, tačiau tokių pastangų pergalei neužteko.

Įpusėjus rungtynėms Sakramento klubas pirmavo 64:45, tačiau situacija pradėjo keistis po ilgosios pertraukos. Oklahomos komanda pelnė pirmuosius šešis antrosios rungtynių pusės taškus ir toliau dominavo, o trečiojo kėlinio viduryje Jalen Williams dvitaškiu sumažino deficitą iki 2 taškų (71:69).

Po pertraukos „Kings“ pelnė devynis taškus iš eilės ir laikinai susigrąžino kontrolę, tačiau „Thunder“ pelnė paskutinius penkis ketvirčio taškus ir ketvirtajame kėlinyje išsiveržė į priekį 87:84. Vėliau Sakramento komanda varžovų nepasivijo – 105:112.

