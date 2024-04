Rytų konferencijos lyderių mūšyje – „Bucks“ pergalė ir Giannio Antetokounmpo trauma

Milvokio komandos žvaigždė Giannis Antetokounmpo nebaigė rungtynių dėl blauzdos raumens traumos. Puolėjas susižeidė verždamasis link krepšio.

Jis per 28 žaidimo minutes surinko 15 taškų (7/11 dvit., 1/2 baud.), sugriebė 8 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, tačiau sykį pažeidė taisykles ir padarė 4 klaidas.

Giannis Antetokounmpo will undergo testing on his calf and Achilles tendon, per head coach Doc Rivers. pic.twitter.com/11oYrnMCqS