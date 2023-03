Gindamas Ukrainą žuvo Europos bokso jaunimo čempionas

M. Galiničevas buvo talentingas boksininkas, išgarsėjęs šiame sporte. 2018 metais Europos jaunimo bokso čempionate jis iškovojo aukso medalį savo svorio kategorijoje. Jis taip pat atstovavo Ukrainai tarptautinėse varžybose ir buvo vertinamas kaip kylanti sporto žvaigždė.

European Youth boxing champion Maksym Galinichev has died at the age of 22 while defending Ukraine in the Luhansk region.



