Po tragiškos avarijos mirė ONE čempionato kovotojas

„ONE čempionato komandai skauda širdį dėl tragiškos Jurijaus Lapicuso mirties“, – rašoma spaudos pranešime. „Šiuo sunkiu metu mūsų mintys ir maldos skiriamos jo artimiesiems.“

Kaip rašo „Milano Today“, J. Lapicusas penktadienį savo motociklu atsitrenkė į kitą transporto priemonę šiaurės vakarų Milane ir turėjo būti sraigtasparniu nugabentas į miesto ligoninę. Sportininkas iki pirmadienio buvo komos būsenoje.

The ONE Championship team is heartbroken over the tragic passing of Iuri Lapicus. Our thoughts and prayers go out to his loved ones at this difficult time. Rest in peace, Iuri. pic.twitter.com/jBASYOOlbV