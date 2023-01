Geriausiųjų kovoje pergalę šventė Jokičiaus vedama „Nuggets“ komanda

Laimėjusių pusėje dominavo trigubą dublį surinkęs serbas Nikola Jokičius. Per 32 minutes jis pelnė 30 taškų, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

Ketvirtajame kėlinyje „Nuggets“ jau pirmavo 18 taškų, tačiau likus beveik 7 minutėms iki rungtynių pabaigos po galingo Roberto Williamso III dėjimo mačą teko sustabdyti tam, kad būtų sutaisytas krepšinio lankas.

An uneven hoop has delayed the Celtics-Nuggets game 25 minutes in the 4th and these poor guys trying to fix it are in hell in front of a full arena pic.twitter.com/6LRJvXEN7q