Sabonio dvigubo dublio neužteko ir „Kings“ suklupo prieš „Grizzlies“

Lietuvis per 32 minutes aikštelėje pelnė 18 taškų (8/12 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 14 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Rezultatyviausiai „Kings“ pusėje pasirodė De‘Aronas Foxas, surinkęs 19 taškų.

Po antrojo kėlinio „Grizzlies“ pirmavo vos vienu tašku, o įpusėjus trečiajam kėliniui Sakramento komandai pavyko išsiveržti į priekį, tačiau greitai viskas pasikeitė. Arenos šeimininkai likus pusei kėlinio iki rungtynių pabaigos jau buvo susikrovę dviženklį pranašumą ir „Kings“ pasivyti nepavyko.

Domas taking it full court & straight to the basket 😤

#NBAAllStar | https://t.co/VBpZpheIUu pic.twitter.com/5ew2rue1gX