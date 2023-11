Geriausias Lietuvos beisbolininkas prakalbo apie pinigus: išvyksta žaisti į Dubajų

4 sezonai MLB, tuomet - aukščiausia Japonijos lyga, stabtelėjimas Vokietijoje, artimiausia stotelė – Jungtiniai Arabų Emyratai. Šiuo metu D. Neverauskas treniruojasi Lietuvoje. Specifines asmenines treniruotes D. Neverauskas miksuoja pasibėgiojimu krepšinio ar padelio teniso aikštėje su „Kažkur Matytais”.

Būtent „Kažkur Matytus“ Dovydas įkalbėjo laidoje „Šok į profo kedus“ išbandyti beisbolą. Tik šįkart kitokį – beisbolą 5. Tai nauja sporto šaka, gatvės beisbolas, žaidžiamas 5 prieš 5 ant bet kokios dangos, be lazdos, kamuoliuką smūgiuojant ranka. D. Neverausko sesė Nomeda – Lietuvos beisbolo 5 rinktinės kapitonė. O Lietuvos rinktinė – Europos vicečempionė.

Apie beisbolo įdomybes, jo vargus Europoje, žydėjimą JAV ir asmenines aukštumas D. Neverauskas papasakojo laidoje „Šok į profo kedus“.

Dovydai, išvyksti žaisti į Jungtinius Arabų Emiratus. Šiuo metu į arabų šalis profesionalūs sportininkai vyksta pasipinigauti. Tu – taip pat?

- Išvykstu savaitei. Į „Wolves“ klubą. Lapkričio mėnesį Dubajuje vyks komercinis parodomasis turnyras, į kurį pakviesta daug buvusių MLB žaidėjų ar perspektyvių beisbolininkų. Tai bus turnyras, skirtas kitų metų žiemos sezono pristatymui. Per savaitę uždirbsiu tiek, kiek Japonijoje uždirbau per vieną dieną. Todėl pasipinigavimu to nelaikau.

Tikslas – priminti apie save tiems, kurie stebės šį projektą?

Taip. Ieškau komandos kitiems metams. Neslėpsiu, mano tikslas – grįžti į MLB. Tikiu, kad susiklosčius palankioms aplinkybėms taip gali nutikti. Tai priklausys ir nuo to, kur žaisiu šią žiemą. Žiemos lygos vyksta Meksikoje, Australijoje, Venesueloje, Dominykos Respublikoje. Kad nesušalčiau čia, Lietuvoje, bandysiu į vieną jų išvykti (juokiasi).

Tau 30 metų. Beisbolininkui, metikui, toks amžius - pradžia, jėgų žydėjimas ar karjeros pabaiga?

Aukštame lygyje planuoju žaisti dar penkerius metus. Europoje galėčiau tai daryti iki 40-ies.

NBA komandos per sezoną sužaidžia 82 rungtynes, MLB – dvigubai daugiau. Krepšininkai skundžiasi, kad pavargsta, o beisbolininkai?

Taip, MLB reguliariajame sezone rungtynių yra dvigubai daugiau nei NBA, bet beisbolo komandoje yra daugiau žaidėjų. Komandos turi bent po 5 startinius metikus ir juos rotuoja kas 5 rungtynes. Sužaidei savas, atmėtei šimtą metimų, ir keturias dienas turi atsigavimui. Jei esi atkarpų žaidėjas, žaidi 6-7 rungtynes per savaitę, bet per rungtynes išmeti tik 10 kamuoliukų. Kalbant apie MLB tvarkaraštį ir krūvius, būna atkarpų, kai žaidi 13 dienų iš eilės ir tik tada gauni laisvą dieną.

Kodėl nori grįžti į MLB? Kuo nepatinka Vokietijoje, kur jau žaidei?

Europoje beisbolas nesilygiuoja į jokius pinigus. Čia beisbolą žaidi tik savaitgaliais, du kartus per savaitę. Dauguma žaidėjų Europoje turi kitus darbus ir iš beisbolo neišgyvena.

D. Neverauskas (4 nuotr.) D. Neverauskas (nuotr. asm. archyvo) D. Neverauskas (nuotr. asm. archyvo) D. Neverauskas (nuotr. asm. archyvo) D. Neverauskas (nuotr. asm. archyvo)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. D. Neverauskas

Lietuva – absoliučiai ne beisbolo šalis. Šioje sporto šakoje kol kas nieko įspūdingo nenuveikėme. Bet prieš trejus metus sugebėjome „beisbolo 5“ Europos čempionate užimti antrą vietą. Kaip paaiškinsi tai?

Tai buvo pirmasis Europos „beisbolo 5“ čempionatas istorijoje, pirmi metai, kai Lietuva išbandė šį sportą. Buvo surinkti geri žmonės, kovotojai su gerais kūnais ir charakteriais. Rinktinės sudėtis nedaug pasikeitusi, todėl Eurpoje esame vieni iš favoritų ir artėjančiame čempionate, kuris lapkričio 7-11 dienomis vyks Druskininkuose.

Esi geriausias Lietuvos beisbolininkas, kodėl tavęs nėra „beisbolo 5“ rinktinėje?

Beisbole aš esu metikas. Čia tokios pozicijos nėra. Mano ranka naudojama metimui, o ne mušimui, todėl jokio pranašumo šioje beisbolo atšakoje neturiu. Yra greitesnių, labiau tinkamesnių nei aš. Einu pažiūrėti „beisbolo 5“ varžybų, palaikau sesę, rinktinę, bet pats nežaidžiu.

Kažkur Matyti“ su Paul de Miko ir Hariu Zenkovu priešakyje išbandė šią šaką ir, bent jau pastarieji, džiaugsmu netryško. Per sudėtinga? Painu? Nelietuviška?

Laidos filmavime pasimatė, kiek kieno galvos veikia. Žioploki jie (juokiasi). Jei rimtai, žaisti beisbolą reikia mokytis žiūrint varžybas. Turi būti kas paaiškina taisykles, o jos labai skiriasi nuo kitų Lietuvoje populiarių sporto šakų. Žaisdamas nežinodamas taisyklių malonumo nepatirsi. Taip nutiko ir mūsų minėtiems bičiuliams. Bet Adomas Grinius ir Gedas Saročka bandė suprasti, kas vyksta, susiorientavo, stengėsi ir jiems šis tas gavosi.

Daugiau Dovydo Neverausko minčių apie beisbolą, europiečius, turtingiausią komandos draugą ir geriausią MLB žaidėją japoną Shohei Ohtani – laidoje „Šok į profo kedus“. Ją rasite Kažkur Matytų Youtube kanale.