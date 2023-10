Atskleidė, kas Lietuvoje uždirba daugiausiai – gauna beveik pusketvirto tūkstančio eurų

Specialistai pastebi, kad Lietuvoje netrūksta darbo skelbimų, kur darbdaviai vilioja darbuotojus atlyginimais, siekiančiais ir 10 tūkstančių eurų.

Sostinėje įsikūrusioje bendrovėje „Insoft“ dirba apie pusantro šimto informacinių technologijų specialistų. Verslas neslepia, kad konkurencija tarp bendrovių didelė: dėl to programuotojų ir kitų panašių profesijų atlyginimai kyla dideliu tempu.

„Lietuvos IT sektoriuje jau kuris laikas vyksta kova dėl talentų, tai mes siekdami būti konkurencingi, bent vieną kartą per metus ir dažniau, priklausomai nuo situacijos, peržiūrime kiekvieno darbuotojo atlyginimą ir vidutiniškai per pastaruosius metus vieno darbuotojo atlyginimas kilo apie 25 procentus“, – teigia „Insoft“ personalo vadovė Rimantė Bičiūnė.

REKLAMA

REKLAMA

Darbuotojus verslas stengiasi motyvuoti, ne tik sparčiu atlyginimų augimu, bet ir siūlo papildomas naudas.

„Ir lanksčias darbo valandas, ir galimybę pasirinkti darbą iš namų ar ofiso, kaip darbuotojams patogiau, ir „teambuilding‘us“, ir šventes. Tas naudų paketas yra platus“, – sako „Insoft“ personalo vadovė Rimantė Bičiūnė.

REKLAMA

Informacinių technologijų specialistų atlyginimai Lietuvoje vieni didžiausių. Pavyzdžiui, šios srities vadovai, pasak „Sodros“, Lietuvoje vidutiniškai į rankas gauna daugiau nei 2700 eurų, o programinės įrangos kūrėjai vidutiniškai uždirba pustrečio tūkstančio eurų. Tiesa, yra uždirbančių ir daugiau.

Pasak „Sodros“, šiuo metu daugiausiai Lietuvoje uždirba teisėjai. Šios profesijos atstovai į rankas vidutiniškai gauna beveik pusketvirto tūkstančio eurų, o po jų rikiuojasi lėktuvų eismą kontroliuojantys skrydžių vadovai bei finansinių ir draudimo padalinių vadovai, kur vidutinis atlyginimas į rankas siekia beveik 2900 eurų.

REKLAMA

REKLAMA

„Nenustebina, nes aukščiausi yra IT vadovai ir visos kitos profesijos, kažkiek stebina teisėjų labai aukštas lygis, nes iki šiol su teisėjais buvo problema, kad jų atlyginimai nedidėjo labai ilgą laiko tarpą“, – teigia ekonomistas Marius Dubnikovas.

Teisėjų atlyginimai į viršų iššovė ne be priežasties. Valdžia neseniai šiais metais kėlė teisėjų algas. Dar birželį vidutinis teisėjo atlyginimas į rankas buvo ženkliai mažesnis, siekė beveik 2400 eurų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Atlyginimų siūlymai siekia net 10 000 eurų

Darbo rinkos ekspertai taip pat atkreipia dėmesį, kad darbo skelbimų, kur komandų vadovams siūlomi milžiniški atlyginimai, netrūksta.

„Didžiausius atlyginimus uždirba vadovaujančios pozicijos. Vadovaujančioms pozicijoms galima rasti pasiūlymų ir su 10 tūkst., ir su 11 tūkst., tikrai riebesni variantai. Yra keli šimtai darbo pasiūlymų vadovams įvairiausių, ten ir vykdomųjų, ir padalinių skyrių vadovams, projektų vadovams, tas darbo pasiūlymų skaičius laikosi gan stabiliai aukštas“, – tvirtina „CV-Online“ marketingo vadovė Rita Karavaitienė.

REKLAMA

Ekspertai akcentuoja, kad nepaisant retesnių profesijų Lietuvoje atlyginimų lenktynėse toliau ryškiai dominuoja informacinių technologijų sektorius.

„Atlyginimai aukšti, konkurencija dėl kandidatų didelė, jie jaučiasi vos nemedžiojami, kad taip surastų lengvai ir paprastai, tai nebent galima į tą „junior“ poziciją“, – sako „CV-Online“ marketingo vadovė Rita Karavaitienė.

„Pavyzdys iš IT sektoriaus, žiūrėkit, kiek padaugėjo darbuotojų per pastaruosius penkerius metus – 60 procentų. Yra tam tikri sektoriai, kurie augantys, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę, kurie gali mokėti daugiau“, – sako SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.

REKLAMA

„Mes judame link Europos Sąjungos vidurkių – tas judėjimo tempas yra vienas greičiausių Europoje“, – teigia ekonomistas Marius Dubnikovas.

Pasak ekonomistų, tam, kad daugiau Lietuvos gyventojų gautų didesnius atlyginimus, reikia daugiau gerai apmokamų darbo vietų: daugiau investicijų.

„Dabar yra 2023 metai, 2022 metai, mes suprantame, kad karas Ukrainoje daro savo ir tų investicijų naujų, naujų projektų, jų yra sumažėję. Geopolitinė padėtis, aukštesnės palūkanos nėra tokie palankūs veiksniai didinti investicijas“, – tvirtina SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.

Į TOP 10 didžiausią atlyginimą turinčių profesijų taip pat patenka orlaivių pilotai, kurie į rankas gauna apie 2600 eurų. Po jų rikiuojasi gydytojai specialistai bei švietimo srities vadovai.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.