Gera „Ferrari“ serija tęsiasi: Leclercas iškovojo dar vieną pole poziciją

„Ferrari“ lyderis paskutiniu bandymu ratą įveikė per 1 min. 41.359 sek. Jis 0.282 sek. aplenkė meksikietį Sergio Perezą („Red Bull“) ir 0.347 sek. – olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“). S.Perezas po kvalifikacijos pripažino, kad būtų tikriausiai pasiekęs ir geresnį rezultatą, jei ne problemos su varikliu. Dėl jų S.Perezas kiek vėliau nei kiti pradėjo paskutinį ratą ir negalėjo pasinaudoti M. Verstappeno oro maišu.

