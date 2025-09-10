FutbolasLT_S05E02: Lietuvaičiai hey hey ir Beniušis 500

Galiausiai bendru sutarimu buvo nuspręsta, jog 1 taškas iš 6 nedžiugina, bet atspindi realias Lietuvos rinktinės galimybes, o du įvarčiai į galingųjų olandų vartus tapo ilgai laukta atgaiva nesėkmių ir blankių pasirodymų iškankintiems futbolo mėgėjams.
Išsamiai aptarę Lietuvos rinktinės pasirodymą, tinklalaidės kūrėjai sudėliojo A lygos 28 turo rungtynių rezultatus, pakalbino 500 įvarčių ribą peržengusį Ričardą Beniušį ir užanonsavo savaitgalį Jonavoje vyksiančias Lietuvos salės futbolo Supertaurės Finalinio 4-o rungtynes.
Finišo tiesiojoje „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai dar atsakė į žiūrovų klausimus, išrinko HUMMEL žaidimo nugalėtoją ir atsisveikino iki kito karto!
0:00 Intro. Emocija
3:04 Ketvirtadienis. Varžovas Malta
34:00 Sekmadienis. Varžovas Nyderlandai
54:36 Hummel burtai
57:00 U-21 rinktinė
1:05:35 A lygos spėlionė
1:10:54 Beniušis 500
1:19:36 Europos futsal čempionato belaukiant
1:23:56 Žiūrovų klausimai
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!