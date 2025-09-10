Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S05E02: Lietuvaičiai hey hey ir Beniušis 500

2025-09-10 18:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 18:14

Rekordiškai trumpam, vos 90-ies minučių įrašui susitikę „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai – Aurimas Budraitis, Evaldas Gelumbauskas ir Karolis Tretjakas antrame penktojo sezono epizode liūto dalį laiko paskyrė Lietuvos vyrų futbolo rinktinės rungtynių su Malta ir Nyderlandais aptarimui. Į apžvalgą pateko platus spektras reikalų – nuo (ne)savalaikio Fedoro Černycho pagerbimo iki apsauginius terorizavusių vaikų, nuo nuviliančių lygiųjų su Malta, iki gaivų pozityvo pliūpsnį suteikusio pralaimėjimo Nyderlandams.

FutbolasLT | futbolas.lt fotomontažas

Rekordiškai trumpam, vos 90-ies minučių įrašui susitikę „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai – Aurimas Budraitis, Evaldas Gelumbauskas ir Karolis Tretjakas antrame penktojo sezono epizode liūto dalį laiko paskyrė Lietuvos vyrų futbolo rinktinės rungtynių su Malta ir Nyderlandais aptarimui. Į apžvalgą pateko platus spektras reikalų – nuo (ne)savalaikio Fedoro Černycho pagerbimo iki apsauginius terorizavusių vaikų, nuo nuviliančių lygiųjų su Malta, iki gaivų pozityvo pliūpsnį suteikusio pralaimėjimo Nyderlandams.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galiausiai bendru sutarimu buvo nuspręsta, jog 1 taškas iš 6 nedžiugina, bet atspindi realias Lietuvos rinktinės galimybes, o du įvarčiai į galingųjų olandų vartus tapo ilgai laukta atgaiva nesėkmių ir blankių pasirodymų iškankintiems futbolo mėgėjams.

REKLAMA
REKLAMA

Išsamiai aptarę Lietuvos rinktinės pasirodymą, tinklalaidės kūrėjai sudėliojo A lygos 28 turo rungtynių rezultatus, pakalbino 500 įvarčių ribą peržengusį Ričardą Beniušį ir užanonsavo savaitgalį Jonavoje vyksiančias Lietuvos salės futbolo Supertaurės Finalinio 4-o rungtynes.

REKLAMA

Finišo tiesiojoje „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai dar atsakė į žiūrovų klausimus, išrinko HUMMEL žaidimo nugalėtoją ir atsisveikino iki kito karto!

0:00 Intro. Emocija

3:04 Ketvirtadienis. Varžovas Malta

34:00 Sekmadienis. Varžovas Nyderlandai

54:36 Hummel burtai

57:00 U-21 rinktinė

1:05:35 A lygos spėlionė

1:10:54 Beniušis 500

1:19:36 Europos futsal čempionato belaukiant

1:23:56 Žiūrovų klausimai  

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų