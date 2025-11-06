 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Fenerbahče“ sugrįžo į pergalių kelią įveikusi ASVEL

2025-11-06 21:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 21:37

Pergalę Eurolygoje pasiekė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (4/5) komanda, kuri namie 81:67 (18:10, 27:24, 14:14, 22:19) įveikė Vilerbano ASVEL (2/7) krepšininkus.

D.Hallas pasižymėjo dėjimu

Pergalę Eurolygoje pasiekė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (4/5) komanda, kuri namie 81:67 (18:10, 27:24, 14:14, 22:19) įveikė Vilerbano ASVEL (2/7) krepšininkus.

REKLAMA
0

Pergalę Stambulo komanda pasiekė po dviejų pralaimėjimų iš eilės, o ASVEL tai buvo jau trečia nesėkmė paeiliui.

Vilerbano komandą ir toliau persekioja traumos ir šiame mače ekipai jau negalėjo padėti ir vienas iš lyderių Nando De Colo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimo pradžia abiems komandoms klostėsi sunkiai ir įpusėjus ketvirčiui ASVEL pirmavo – 8:4. Vis tik šeimininkų puolimas išsijudino ir po pirmojo ketvirčio Stambulo komanda jau buvo priekyje – 18:10.

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus Š.Jasikevičiaus auklėtiniai įgijo ir dviženklį pranašumą (31:21), o tritaškį dar pridėjo ir Tarikas Biberovičius – 34:21. Dviženklę persvarą „Fenerbahče“ išsinešė ir į pertrauką – 45:34.

REKLAMA

Po pertraukos aikštėje ir toliau vyravo klampus žaidimas. Nors „Fenerbahče“ pranašumas neaugo, tačiau Wade’as Baldwinas padėjo komandai išlaikyti saugią persvarą – 52:41. Po trijų kėlinių Š.Jasikevičiaus auklėtiniai pirmavo vis dar 11 taškų – 59:48.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirto kėlinio metu svečiai intrigos negrąžino, o Stambulo komanda tolo – 66:50. Ramiai mačą pabaigusi „Fenerbahče“ šventė pergalę 81:67.

„Fenerbahče“: Wade’as Baldwinas 14 (7 rez. per.), Nicolo Melli 12 (9 atk. kam.), Bonzie Colsonas 11 (2/4 trit.), Tarikas Biberovičius ir Devonas Hallas po 10, Brandonas Bostonas 8.

ASVEL: Armelis Traore 18 (7/7 metimai), Glynnas Watsonas 12 (5 rez. per.), Mbaye Ndiaye 10, Zachary Seljaasas 7.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų