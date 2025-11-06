„Fenerbahče“ sugrįžo į pergalių kelią įveikusi ASVEL

Pergalę Stambulo komanda pasiekė po dviejų pralaimėjimų iš eilės, o ASVEL tai buvo jau trečia nesėkmė paeiliui.
Vilerbano komandą ir toliau persekioja traumos ir šiame mače ekipai jau negalėjo padėti ir vienas iš lyderių Nando De Colo.
Susitikimo pradžia abiems komandoms klostėsi sunkiai ir įpusėjus ketvirčiui ASVEL pirmavo – 8:4. Vis tik šeimininkų puolimas išsijudino ir po pirmojo ketvirčio Stambulo komanda jau buvo priekyje – 18:10.
Netrukus Š.Jasikevičiaus auklėtiniai įgijo ir dviženklį pranašumą (31:21), o tritaškį dar pridėjo ir Tarikas Biberovičius – 34:21. Dviženklę persvarą „Fenerbahče“ išsinešė ir į pertrauką – 45:34.
DEVON HALL TAKES FLIGHT! 😤✈️#MotorolaMagicMoment | @Moto @FBBasketbol pic.twitter.com/RhtaLfIdXu— EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2025
Po pertraukos aikštėje ir toliau vyravo klampus žaidimas. Nors „Fenerbahče“ pranašumas neaugo, tačiau Wade’as Baldwinas padėjo komandai išlaikyti saugią persvarą – 52:41. Po trijų kėlinių Š.Jasikevičiaus auklėtiniai pirmavo vis dar 11 taškų – 59:48.
Ketvirto kėlinio metu svečiai intrigos negrąžino, o Stambulo komanda tolo – 66:50. Ramiai mačą pabaigusi „Fenerbahče“ šventė pergalę 81:67.
„Fenerbahče“: Wade’as Baldwinas 14 (7 rez. per.), Nicolo Melli 12 (9 atk. kam.), Bonzie Colsonas 11 (2/4 trit.), Tarikas Biberovičius ir Devonas Hallas po 10, Brandonas Bostonas 8.
ASVEL: Armelis Traore 18 (7/7 metimai), Glynnas Watsonas 12 (5 rez. per.), Mbaye Ndiaye 10, Zachary Seljaasas 7.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!