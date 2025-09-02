„Fenerbahče“ ieško pamainos traumą patyrusiam aukštaūgiui

26 metų 208 cm ūgio vidurio puolėjas kelio traumą patyrė Afrikos čempionato rungtynėse tarp Angolos ir Žaliojo Kyšulio rinktinių.
Jilson Bango'nun sakatlandığı pozisyon ve kenara alındığı anlar pic.twitter.com/LJRFn2u7iL— Souvess (@souvess) August 22, 2025
Skelbiama, kad krepšininkui bus atlikta operacija, o Stambulo klubas jau dairosi pastiprinimo priekinėje linijoje.
Praėjusiame Eurolygos sezone J.Bango per 7 minutes pelnė 2,7 taško, atkovojo 1,8 kamuolio ir rinko po 3 naudingumo balus.
