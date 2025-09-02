Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Fenerbahče“ ieško pamainos traumą patyrusiam aukštaūgiui

2025-09-02 12:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 12:22

Stambulo „Fenerbahče“ klubui teks ieškoti papildymo aukštaūgių grandyje, kadangi traumą patyrė Jilsonas Bango.

J.Bango patyrė traumą (FIBA nuotr.)

Stambulo „Fenerbahče“ klubui teks ieškoti papildymo aukštaūgių grandyje, kadangi traumą patyrė Jilsonas Bango.

0

26 metų 208 cm ūgio vidurio puolėjas kelio traumą patyrė Afrikos čempionato rungtynėse tarp Angolos ir Žaliojo Kyšulio rinktinių.

Skelbiama, kad krepšininkui bus atlikta operacija, o Stambulo klubas jau dairosi pastiprinimo priekinėje linijoje.

Praėjusiame Eurolygos sezone J.Bango per 7 minutes pelnė 2,7 taško, atkovojo 1,8 kamuolio ir rinko po 3 naudingumo balus.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

