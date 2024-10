Europos taurės turnyre Kauno „Žalgirio“ rankininkės neprilygo Islandijos čempionėms

„Žalgirio“ rankininkės abejas antro etapo rungtynes su Reikjaviko „Valur“ komanda žaidė Garliavoje. Pirmose rungtynėse žalgirietės turėjo pripažinti Islandijos čempionių pranašumą 17:31 (6:14).

„Žalgirio“ komandai Kamilė Rupeikaitė pelnė 5 įvarčius, Agnė Gudlinkytė – 3, Gintė Jurkevičiūtė, Gabrielė Vėgėlytė ir Karolina Čekuolytė – po 2.

Atkakliau klostėsi atsakomoji dvikova, bet pralaimėjimo žalgirietėms ir vėl nepavyko išvengti. „Valur“ laimėjo 34:28 (22:12) ir pateko į trečiąjį Europos taurės turnyro etapą. „Žalgiris“ pasirodymą Europos taurės turnyre jau baigė.

Atsakomosiose rungtynėse „Žalgirio“ ekipai A. Gudlinkytė pelnė 8 įvarčius, K. Rupeikaitė – 7, Inga Bušina – 5, G. Vėgėlytė – 3, Marija Čelpačenko – 2.

„Varžovės nugalėjo pelnytai. „Valur“ yra patyrusi komanda, jau ne vienerius metus neturinti sau lygių Islandijoje. Mes nesusitvarkėme su jauduliu, trūko pasitikėjimo, neišvengėme daug klaidų puolime. Norisi iš mūsų jaunų 17-19 metų žaidėjų daugiau greičio, daugiau veržlumo.

Klaidų visada bus, bet norisi greito žaidimo ir aktyvios bei kietos gynybos. Turim daug kur tobulėti ir daug ko mokytis. Bet dalyvavimas Europos taurės turnyre duoda labai daug patirties mūsų jaunoms žaidėjoms. Dėl to ir dalyvaujam, kad jos gautų tarptautinių varžybų patirties ir tai tikrai pravers ateityje tiek žaidžiant klube, tiek ir atstovaujant Lietuvos rinktinėms“, – teigė „Žalgirio“ treneris Miglius Astrauskas.

Kita Europos taurės turnyre rungtyniaujanti Lietuvos komanda „Cascada-HC Garliava SM“ dar tik įpusėjo antrąjį etapą. Garliavoje vykusiose pirmose rungtynėse Lietuvos čempionės 24:31 (9:18) pralaimėjo Italijos vicečempionei „Erice“ komandai.

Garliavos ekipai Martyna Ustilaitė pelnė 7 įvarčius, Mantė Voskresenskaja – 5, Karolina Sparnauskaitė ir Martyna Vaitkutė – po 4, Emilė Aglinskatė – 3.

„Pirmame kėlinyje į aikštelę išėjome per daug pervertinę varžoves ir užtruko per daug laiko, kol supratome, kad galime kovoti lygiai. Deja, tai įvyko per vėlai ir per pirmą kėlinį varžovės atsiplėšė devyniais įvarčiais.

Po pertraukos pamiršome kas buvo blogai pirmame kėlinyje ir antrą kėlinį pradėjome daug geriau. Laukia daug darbo prieš atsakomąsias rungtynes, nes reiks daug ką keisti mūsų žaidime. Intensyviai ruošimės atsakomajai dvikovai, ypač psichologiškai, kad nekartotume tokių klaidų, kaip buvo pirmose rungtynėse“, – sakė „Cascada-HC Garliava SM“ treneris Deividas Jovaišas.

Atsakomosios „Cascada-HC Garliava SM“ ir „Erice“ rankininkių rungtynės vyks spalio 12 d. Italijoje.